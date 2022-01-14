طريقة عمل دجاج الكنتاكي في المنزل.. سيفضلها أولادك أكثر من وجبات المطاعم السريعة

طريقة عمل دجاج الكنتاكي في المنزل، يكون دجاج كنتاكي من أشهى أنواع الدجاج التي يمكن أن نحضرها في المنزل فهو مقرمش ولذيذ، حيث نرى أنه يوجد بعض أفراد الأسرة الذين يقوموا بشرائه من المطاعم لذلك أخذت ربات المنازل تبحث عن أسهل وأشهى طريقة لأعداده وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمله.

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مكونات عمل دجاج كنتاكي

يتم تحضير الفراخ بكثير من النكهات والطرق حيث تكون طريقة كنتاكي من أفضلهم لدى الأطفال والكبار أيضا وتكون طريقة عمله سهلة جدا ومن مكونات متوفرة في كل منزل وسوف نوضح أهم المكونات من خلال النقاط التالية.

أوراك فراخ مقطعة.

٤ملاعق بابريكا

٢ ملعقة ملح.

٢ملعقة ثوم بودرة.

٢بيضه.

ملعقة مستردة.

ملعقة ملح كرفس.

بعض الدقيق.

نصف كوب حليب.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي

بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لعمل الدجاج الكنتاكي سوف نقوم بتحضيره من خلال الخطوات التالية فأن طريقة تحضيره تكون أسهل ما يمكن لا تأخذ أي وقت أو مجهود.