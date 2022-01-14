نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الثوم والبصل البودرة المنزلي بطريقة سهلة وبنكهة قوية أفضل من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم والبصل البودرة المنزلي ، من الوصفات السهلة والتي يتميز كلا منهما بنكهته القوية والمميزة التي تضيف للأطعمة المذاق اللذيذ، كما أن طريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره فطريقة تحضيره بسيطة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الثوم والبصل البودرة المنزلي.

مكونات الثوم والبصل البودرة المنزلي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل، وهي كالتالي:

مقدار ثلاث بصلات كبار.

مقدار كوبين من الثوم المقشر.

طريقة تحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الثوم والبصل البودرة المنزلي بطريقة بسيطة ونكهة مميزة وطريقة تحضيرها كالتالي.

أولا طريقة عمل البصل البودرة

نقوم بتشريح البصل إلى شرائح دائرية بسمك رقيق.

ثم نقوم بوضعها علي صينية أو صاج ونوزعها على الصاج بالتساوي.

ثم بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة منخفضة تتراوح ما بين ١٤٠ م و١٣٠ درجه مئوية.

وبعدما يجف البصل تماما وييبس ويأخذ القوام المقرمش الجاف نقوم بإخراجه من الفرن.

ويجب ان نأخذ بالاعتبار أن لا يحترق البصل ولو جزء قليل منه لكي لا يأخذ مذاق مر.

ثم نقوم بطحن البصل اليابس بعدما نخرجه من الفرن ويبرد بواسطة مطحنة الخلاط.

ثم يكون بعد ذلك جاهزا للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ثانيا طريقة عمل الثوم البودرة