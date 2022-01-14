طريقة تجهيز بيتزا الطاسة السريعة العاجلة.. بدون خميرة وبدون فرن وتنافس أشهر محلات البيتزا الإيطالية

طريقة تجهيز بيتزا الطاسة السريعة، تعتبر بيتزا الطاسة من أكثر الطرق السهلة والمختصرة التي يمكن من خلالها تحضير البيتزا من غير فرن في الطاسة سريعاً وبدون خميرة أيضا حيث أنها من البيتزا التي قوامها مضبوط وطرية وليها قرمشة لذيذة والطعم شهي جداً.

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مكونات بيتزا الطاسة

يعشق البيتزا كل من الكبار والصغار وذلك لطعمها اللذيذ حيث تكون من أسهل الأطباق التي يمكن أن نجهزها في المنزل بكل سهولة حيث أن مكوناتها متاحة ولا تحتاج إلى مكونات خارجية وتكون مكوناتها هي:-

كوب وربع من الدقيق .

وكوب من الزبادي .

رشة ملح .

معلقة صغيرة من البيكنج بودر .

نصف معلقة صغيرة من البيكنج صودا .

معلقة صغيرة من زيت زيتون زيت آخر.

ماء للعجن.

مكونات الحشو (مجموعة جبن مختلفة مثل شيدر وموتزرايلا، فلفل أخضر مقطع طماطم مقطعة ، زيتون حلقات،)

طريقة التحضير بيتزا الطاسة

أن طريقة تحضير البيتزا يكون سهل جدا وحيث أن ربات المنازل تبحث عن كل ما هو جديد وسهل لذلك قد قمنا بتسهيل لها الأمر بدلا من الفرن وجدنا لها الطاسة وبعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة سوف نقوم بتحضيرها من خلال النقاط التالية:-