طريقة عمل كب كيك الشوكولاته على طريقة أشهر محلات الحلويات

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته، يتم تقدم كب كيك كنوع من الحلويات اللذيذة في جميع المناسبات وهي حلوة تعطي مذاق ممتاز تجعلها مفضلة عند الكبار والصغار ويمكنك التنوع في طريقة تحضيرها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاته على طريقة أشهر وأكبر المحلات المعروفة.

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته بطريقة المحلات

يرجع هذا النوع من الحلوي إلى المطبخ الأمريكي وانتشرت منه إلى جميع البلدان وأصبح يقدم في كل محلات الحلوي ويمكنك تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة لتحصلي على طعم يشبه الكب كيك الجاهز وهناك كب كيك الفواكه المجففة وكب كيك المكسرات وكب كيك الفانيليا وفي السطور التالية سنوضح لكم طريقة تحضيره بالشكولاته.

المكونات

اثنان كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب واحد من الحليب.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شوكولاته مكعبات صغيرة.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم خفق البيض مع الفانيليا والسكر ثم نضيف الزيت والحليب والزبادي والخل ورشة الملح ونشغل المضرب الكهربائي حتي يتم خفق كل المكونات مع بعضها. نضع الدقيق مع البيكنج بودر والنشا والكاكاو الخام ونقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. ثم نضيف كل المكونات الجافة بالتدريج على البيض والسكر والحليب مع استمرار الخفق حتي تذوب كل المكونات مع بعضها ونحصل على القوام المطلوب. نحضر قوالب الكب كيك ونصب بها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة ثم نتركه لمدة تصل إلى خمسة وعشرون دقيقة ثم نخرجه من الفرن ويمكنك تزيينه حسب رغبتك.

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