أفضل كريم تصفيف للشعر بزبدة الشيا منزلي الصنع لفرد الشعر وجعله لامع وأملس

زبدة الشيا من المنتجات التي تستخدم بكثرة لصنع عدد من المنتجات الغذائية، لكنها أيضًا من المكونات المفيدة للشعر والبشرة، وفي السطور التالية سوف نقدم أفضل كريم لتصفيف الشعر منزلي الصنع، باستخدام زبدة الشيا وذلك لما لها من فوائد كثيرة للشعر، منها أنها تساعد في تنعيم الشعر المجعد وتجعله أكثر قابليه للتحكم وتمنع جفاف الشعر لأنها تحافظ على الرطوبة داخله.

مكونات كريم تصفيف الشعر بزبدة الشيا

1 أونصة من شمع العسل العضوي

1.5 أوقية زبدة الشيا

2 أوقية زيت الجوجوبا – هذا زيت “جاف” يمنع التركيبة من أن تكون دهنية.

1/8 – 1/4 ملعقة صغيرة زيت عطري

ما هي خيارات الزيوت العطرية المتاحة:

هناك عدد كبير من الزيوت العطرية التي يمكن استخدامها، ولكل منها فوائد للشعر، وتشمل تلك الخيارات:

زيت الليمون العطري الأساسي له رائحة ممتعة وتفيد في موازنة الشعر الدهني، وعندما يكون في شكل أكثر تركيزًا قد يقوم أيضًا بتفتيح الشعر.

تعمل الزيوت العطرية بالنعناع وإكليل الجبل على تحفيز نمو الشعر وإضفاء اللمعان عليه، وهو رائع للشعر العادي. الريحان والزعتر والباتشولي وشجرة الشاي وعشب الليمون لها خصائص قابضة مفيدة للشعر الدهني.

البابونج والخزامى وخشب الصندل وإكليل الجبل مفيدة للشعر الجاف.

زيت شجرة الشاي مفيد لعلاج قشرة الشعر.

ويمكنك مزج نوعين حسب احتياجات شعرك، لكن تأكد من أنك لا تعاني من حساسية من أحد تلك الزيوت أولًا.

طريقة صنع خلطة زبدة شيا لتصفيف الشعر

ضع شمع العسل في وعاء وضعه فوق حمام ماء ساخن على النار، واتركه على نار خفيفة حتى يذوب الشمع.

قومي بإضافة زبدة الشيا الطبيعية للشمع.

عندما يذوب الشمع قومي بإضافة زيت الجوجوبا وقلبي حتى تمتزج المكونات.

صبي المزيج في وعاء أخر، وعندما يهدأ قومي بإضافة الزيت العطري، وقلبي الكريم.

صبي الكريم في وعاء مناسب واغلقيه جيدًا لحين الاستخدام.

طريقة استخدام كريم زبدة الشيا للشعر

وقت التصفيف قومي بوضع كمية مناسبة لطول شعرك على راحة يدك وافركي يديك للتأكد من عدم وجود تكتلات.

ادهني شعرك من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر بالكريم، ثم صففي شعرك.