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عمر شويل - جدة طريقة تحضير التورلي طاجن الخضار المشكل الصحي المفيد في الفرن بحرفية المطاعم - ثقفني
يعتبر التورلي واحد من المأكولات المصرية السهلة وسريعة التحضير ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للغاية، فتحتوي تلك الوجبة على الكثير من المقادير الصحية فيرغب الكثيرون في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير التورلي.
تحضير التورلي في المنزل
يعتبر التورلي من الوجبات المفضلة والمحببة لدى الكثيرين ومقادير تحضيرها تكمن في كلًا من التالي.
مكونات التورلي طاجن الخضار المشكل
- بصلة كبيرة الحجم.
- ثمرتان من البطاطس وفي حالة اتباع نظام غذائي يفضل تحضيرها بدون بطاطس.
- ثمرتان من الجزر.
- كأسان من البازيلاء.
- كأس من الفاصوليا الخضراء.
- كأس من الكوسة المقطعة.
- كأس من القرنبيط المقطع.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من البهارات.
- كأسان من عصير الطماطم.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- ملعقة صغيرة من السمن.
خطوات تحضير التورلي طاجن الخضار المشكل
- يتم تقطيع البصل إلى حلقات ثم يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل والبهارات ويتم تتبيلها جيدًا.
- يتم غسل كافة الخضروات ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات مختلفة الأحجام.
- يتم تقطيع البطاطس إلى مكعبات كبيرة.
- يتم تقطيع الكوسة إلى حلقات دائرية.
- يتم تقطيع الجزر على شكل نصف دائرة.
- يتم تقطيع القرنبيط إلى زهرات صغيرة الحجم.
- يتم وضع كافة الخضروات مع بعضها البعض في طاجن فخار.
- يتم إضافة مكعب المرقة والسمن وعصير الطماطم.
- يتم وضع الطاجن على نار هادئة وتركه لحين الغليان لمدة عشرة دقائق تقريباً ثم بعد ذلك يتم إدخال طاجن التورلي المشكل إلى الفرن لحين أن يتم النضج تماماً.
- يوضع طاجن تورلي الخضار المشكل تحت الشواية لمدة دقائق قليلة حتى يصبح الوجه محمر.
- يخرج طاجن التورلي من الفرن ويترك جانباً حتى يهدأ.
- يقدم طاجن التورلي ساخناً بألف هنا.
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