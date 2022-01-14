طريقة تحضير التورلي طاجن الخضار المشكل الصحي المفيد في الفرن بحرفية المطاعم

يعتبر التورلي واحد من المأكولات المصرية السهلة وسريعة التحضير ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للغاية، فتحتوي تلك الوجبة على الكثير من المقادير الصحية فيرغب الكثيرون في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في المقال التالي طريقة تحضير التورلي.

تحضير التورلي في المنزل

يعتبر التورلي من الوجبات المفضلة والمحببة لدى الكثيرين ومقادير تحضيرها تكمن في كلًا من التالي.

مكونات التورلي طاجن الخضار المشكل

بصلة كبيرة الحجم. ثمرتان من البطاطس وفي حالة اتباع نظام غذائي يفضل تحضيرها بدون بطاطس. ثمرتان من الجزر. كأسان من البازيلاء. كأس من الفاصوليا الخضراء. كأس من الكوسة المقطعة. كأس من القرنبيط المقطع. رشة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من البهارات. كأسان من عصير الطماطم. مكعب من مرقة الدجاج. ملعقة صغيرة من السمن.

خطوات تحضير التورلي طاجن الخضار المشكل