الخلطة السرية لعمل أشهى سلطة الطحينة البيضاء في البيت.. حقا فاتحة للشهية لأنها تكسب الوجبة نكهة لا مثيل لها

الخلطة السرية لعمل أشهى سلطة الطحينة البيضاء في البيت، لا يمكننا الاستغناء عن الطحينة بجانب الأطعمة وخاصة الأطعمة المشوية حيث يحرص كثير من الناس لأشرائها من المحلات والمطاعم التي تقوم بإعداد الأطعمة المشوية ونظرا لوجود ارتفاع الأسعار فأن كثير من ربات المنازل حرصوا على إعدادها في المنزل وعمل منها سلطة الطحينة فسوف نتحدث عن طريقة أعدادها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل سلطة الطحينة البيضاء

لا يمكن الاستغناء عن سلطة الطحينة فيمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة من وعمل منها سلطة الطحينة حيث يمكن أن نقوم بأعدادها بكل سهولة في المنزل حيث أن مكوناتها موجودة في كل منزل ومكوناتها هي:-

٣ فصوص من الثوم المهروس.

٢كوب من الطحينة.

كما أنه يمكنك أن تضيف رشة صغيرة من الفلفل والملح.

قليل من الشطة.

عصير ليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير السلطة

أن طريقة تحضيرها سهلة جدا وذلك بعد أن تعرفنا على مكونات عملها ويتم تحضيرها من خلال النقاط التألية::_

لا بد أن نحضر وعاء فارغ. نضع في الوعاء الطحينة السائلة مع عصير الليمون ونقوم بتقليبهم جيدا . نضع التوابل من الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات. ونقوم بتقديمها بعد ذلك في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

فوائد عمل الطحينة في المنزل

إعداد الطحينة في المنزل يوفر لنا الكثير الأموال وذلك بسبب سعرها الغالي عندما تقومي بشرائها من الخارج.