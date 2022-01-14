المكرونة البشاميل على أصولها وأسرار تحضيرها بقوام كريمي وتقطيعها الخرطة بخرطتها

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة للكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها في العزومات والمناسبات بشكل دائم، فهي من الأكلات التي لا يختلف عليها اثنان فالكل يحبها وعندما نسمع أن غدائنا اليوم مكرونة بشاميل تلقائياً نشعر بالسعادة، ويمكن عمل المكرونة البشاميل بمقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل بشكل دائم في المطبخ وتتبعوا معنا في مقالنا الآتي الخطوات المتبعة في تحضير المكرونة البشاميل في المنزل.

تحضير المكرونة البشاميل في المنزل

تعتبر المكرونة البشاميل واحدة من أكثر المأكولات المفضلة للكثير من الأشخاص وتتسم بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات المكرونة البشاميل

ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. مكعب من مرق الدجاج. مكرونة أقلام.

مقادير صلصة البشاميل

كأس من الحليب. مغلف جاهز من صلصة البشاميل.

مقادير الحشوة

ثلاث حبات من الطماطم ومقطعة إلى مكعبات صغيرة. نصف كيلو جرام لحمة مفرومة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة من الريحان الناشف. ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. ملعقة من الفلفل الأسود. علبة من صلصة الطماطم. حبة واحدة من البصل المفروم. ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. جبن موزاريلا.

كيفية تحضير المكرونة البشاميل في المنزل

يتم تحضير المكرونة البشاميل في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وتلك الخطوات تكمن في التالي.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل في المنزل