طريقة الكبد والقوانص بوصفات لذيذة وسهلة في تحضيرها

طريقة الكبد والقوانص تعتبر من الوجبات المتعارف عليها والمشهورة التي يمكن صنعها بأكثر من طريقة مختلفة ومتنوعة حيث يمكن طهيها بالأرز أو باللسان العصفور أو طهيها مثل الشاورما، فهي تحتوى على قيمة غذائية عالية وأيضا بسبب فوائدها الكبيرة لجسم الإنسان وصحته، حيث يفضلها ويحبها الكثير سواء الكبار أو الصغار فهي سهلة وسريعة في تحضيرها واعدادها ويمكن تواجدها على سفرتك بوصفاتها المختلفة وأشكالها المتنوعة، حيث يمكن لربة المنزل تحضيرها وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي على ألذ طعم ومذاق مميز حيث سنوضح من خلال ثقفني عن بعض الطرق الصحية التي يمكن من خلالها إعداد الكبد والقوانص.

طريقة الكبد والقوانص

المكونات

كيلوغرام من الكبد والقوانص.

ثلاثة فصوص من الثوم مفرومة أو مهروسة.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات.

حبّة من الفلفل الأصفر مقطعة إلى مكعبات.

حبّة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مفرومة فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشه من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

يتم تنظيف الكبد والقوانص وأزيلي عنها الدهن واغسليها جيدا بالماء ثم ضعيها في بوله كبيرة واسعة وانقعيها بالليمون والملح والكمون والخل افركيها جيدا واتركيها لعدة دقائق ثم اغسليها مرة أخرى وصفيها من الماء بشكل جيد. يتم تقطيع الكبد والقوانص إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم ضعيها في بوله كبيرة واسعة وتبليها بالملح والفلفل الأسود والكمون والثوم المهروس حاولي أن تجعلي التتبيلة تصل إلى كافة مكعبات الكبد والقوانص ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة. القيام بإحضار حله يتم وضعها على نار متوسطة ثم أضيفي زيت الذرة ثم البصل المقطع بشكل ناعم واستمري بتقليبه إلى أن يصبح ذهبي اللون ثم أضيفي الكبد والقوانص واتركيها على نار هادئة إلى أن تنضج. يتم إضافة الفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر واستمري بالتقليب حتى تلين الخضروات.

الكبد والقوانص مع الأرز

المكونات

كوبان من الأرز المصري.

بصلتان مقطعتان إلى شرائح صغيرة الحجم.

خمسة فصوص من الثوم مفرومة ناعما.

نصف كيلوغرام من الكبد والقوانص المنظفة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

مكعّب من مرق الدجاج.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلاثة أكواب وربع من الماء الساخن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير