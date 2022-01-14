طريقة تنظيف البط والطيور من الريش بطريقة عبقرية سريعة والتخلص من الزفارة نهائياً.. وكيفية طهي البط

طريقة تنظيف البط والطيور من الريش، تنظيف الدجاج أو البط يحتاج إلى وقت طويل ومجهود أيضا، وحتى إذا تم تنظيفهم في الخارج سنجد ريش صغير وأشياء تكون موجودة بداخل الدجاج أو البط، وإزالة هذه الأشياء نحتاج إلى وقت فالماء بمفرده لن يفعل شيئاً وبالأخص بسبب وجود زغاب مثل الريش الصغير صعب إزالته، ومن مقالنا هذا سنتعرف على تساعدنا على إزالة الريش الصغير المتواجد في الدواجن ولن تحتاجي إلى وقت طويل في التنظيف.

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طريقة التخلص من الشعر بواسطة اللهب

توفرت طرق عديدة لإزالة الشعر الصغير الموجود في الدواجن والبط، وبواسطة هذه الطريقة وهي اللهب سنساعدك على إزالة الشعر بكل سهولة:

نقوم بنزع الريش الكثيف الذي يغطي البط أو الدجاج، ثم تنظيفهم بشكل جيد ونزيل أي بواقي ريش عليهم. ومن ثم نضع الدجاج لمدة ثلاثون دقيقة لتجف نهائيا من الماء. نجلب الدجاجة ونقوم بتقريب الريش الصغير الذي عليها من لهيب النار، فهذا اللهب يعمل على إزالة الريش، فهو يعمل على حرق هذا الريش ثم سوف يتطاير من على جسم البط أو الدجاج. ثم نغسل الدجاجة جيداً بالماء. وللتخلص من أي رائحة غير محببة أو زفارة نقوم بغسلها بالملح والليمون. في أخر خطوة نغسل البط أو الدجاج بالماء ثم نقطعهم إلى الحجم الذي نريده أثناء طهيه.

طريقة تحضير البط المسلوق المحمر

المكونات:

بطة تزن حوالي أربعة كيلو.

ملح.

ليمون.

حبتين بصل مفروم.

حبهان مطحون.

دقيق.

مستكة.

فلفل أسود.

عودين كرفس.

حبة طماطم.

طريقة الطهي