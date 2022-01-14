أسرار عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن والسر في تماسكها من غير ما تكش أو تفك

أسرار عمل كفتة الحاتي المشوية، من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة جدا بحيث يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بإعدادها خلال وقت وجيز وبذلك تكون خلطة الكفتة متوفرة لعمل أفضل أنواع وصفات اللحم المفروم سريعة التحضير ومتميزة الطعم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوافيكم بعرض مكونات ممتازة من السهل مزجها لعمل الكفتة مع بيان أهم عوامل نجاح وصفة الكفتة وتكون أفضل من التي نقوم بإحضارها من المحلات، وبالنسبة لأهم المعلومات عن المكونات الأساسية وطريقة التحضير نتحدث من خلال ما يلي من تلك الفقرات.

طريقة عمل الكفتة

الكفتة من السهل أن نقوم بعملها وتكون أيضا أفضل كثيرا من التي يتم طلبها من المحلات حيث تعتبر وصفات الكفتة من مختلف الأنواع هي الأفضل والتي تيسر من طهي أي نوع لحم حيث أن الفرم للحم يساعد في عمل العديد من الوصفات الأكثر تميز وفيما يأتي مكونات الوصفة:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ملعقة من بودرة جوزة الطيب صغيرة.

القليل من الشطة.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

رشة من البابريكا.

القليل من فول الصويا.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم ناعم.

طريقة تحضير الكفتة