نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل كفتة الحاتي المشوية في الفرن والسر في تماسكها من غير ما تكش أو تفك في المقال التالي
أسرار عمل كفتة الحاتي المشوية، من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة جدا بحيث يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بإعدادها خلال وقت وجيز وبذلك تكون خلطة الكفتة متوفرة لعمل أفضل أنواع وصفات اللحم المفروم سريعة التحضير ومتميزة الطعم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوافيكم بعرض مكونات ممتازة من السهل مزجها لعمل الكفتة مع بيان أهم عوامل نجاح وصفة الكفتة وتكون أفضل من التي نقوم بإحضارها من المحلات، وبالنسبة لأهم المعلومات عن المكونات الأساسية وطريقة التحضير نتحدث من خلال ما يلي من تلك الفقرات.
طريقة عمل الكفتة
الكفتة من السهل أن نقوم بعملها وتكون أيضا أفضل كثيرا من التي يتم طلبها من المحلات حيث تعتبر وصفات الكفتة من مختلف الأنواع هي الأفضل والتي تيسر من طهي أي نوع لحم حيث أن الفرم للحم يساعد في عمل العديد من الوصفات الأكثر تميز وفيما يأتي مكونات الوصفة:
- كيلو من اللحم المفروم.
- توابل الكفتة.
- ملعقة من بودرة جوزة الطيب صغيرة.
- القليل من الشطة.
- ملعقة من الملح.
- ربع ملعقة من البيكينج بودر.
- رشة من البابريكا.
- القليل من فول الصويا.
- بصل مبشور.
- بقدونس مفروم ناعم.
طريقة تحضير الكفتة
- الكفتة من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي من الممكن أن نقوم بمزجها يدويا.
- أو من خلال محضرة الطعام والتي لا بد من استعمالها حال توفرها لعمل أفضل خليط من اللحم المفروم مع التوابل.
- حتى نجد أن خلطة الكفتة قد أصبحت جاهزة تماما للتشكيل ولا بد من أن يتم تشميع اللحم بشكل جيد في الثلاجة لنصف ساعة ومن ثم يكون جاهز للتشكيل إلى أصابع.
- ومن ثم يتم وضعها مرة أخرى في الثلاجة للحصول على الكفتة متماسكة وجاهزة للاستعمال والشوي إما في الفرن أو على الصاج حيث تعتبر الوصفة بذلك جاهزة على التسوية
- من خلال أي طريقة ممكنة مع إمكانية إمدادها بمذاق الفحم للحصول على النكهة المميزة من اللحم المفروم المتبل لعمل أفضل وجبة من الكفتة.
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