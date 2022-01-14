نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بنفس الطعم والريحة بالضبط بتاعة المحلات في المقال التالي
بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي، السمن البلدي من أهم المكونات الطبيعية ومن النوع الدهني والتي تعتبر من بين أفضل أنواع المكونات الدهنية والتي تعطي المذاق والنكهة المتميزة لمختلف نوعيات الأطعمة حيث تعتبر السمن البلدي من بين أكثر المواد من النوع الدهني التي تحمل الكثير من الفيتامينات التي تساعد وبشكل كبير في الحصول على أفضل مذاق لمختلف الأطعمة التي تضاف عليها ومن خلال ما يلي ذكره نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على مكون السمن البلدي مع ذكر خطوات التحضير للسمن البلدي بكل سهولة.
طريقة عمل السمن البلدي
من الممكن أن نقوم بعمل السمن البلدي في البيت من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعد متوفرة بمختلف البيوت، ومن السهل استعمالها وإضافتها على مختلف الوجبات وتعطي المذاق والفوائد الجيدة للجسم، ومن خلال الآتي من الفقرات القدمة نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تعتمد عليها ربات البيوت لعمل أفضل أنواع السمن والدهن الطبيعي والذي يمكن استعماله لطهي الأطعمة وعمل العديد من أصناف الحلويات.
المكونات
السمن البلدي من الممكن عمله باستخدام المكونات القادمة:
- كيلو من مكون القشطة البلدي.
- ذرة من الملح.
- وعاء مناسب.
- مكعبات الثلج.
تحضير السمن البلدي بكوب قشطة
- السمن البلدي يكون يسير في تحضيره إذ ما قمنا بإحضار مكون القشطة البلدي ووضعه في وعاء ملائم حتى يتم لتقليب له جيدا ومع استمرار التقليب.
- نضع مكعبات من الثلج لسهولة فصل الزبد عن السوائل ومع استمرارية التقليب الجيد نجد أن الزبد يزداد فصله عن السوائل وبالتالي تصبح الزبد جاهزة تماما لتكوين كرات.
- وتلك الكرات من الزبد تصلح للاستعمال مباشرة أو التخزين أو تذويبها على النار لعمل السمن البلدي، وبالنسبة لتسوية الزبد على النار فلا بد وأن تكون على نار هادئة ومن ثم يصلح لاستعمال للسمن.
- عقب تبريده بأن يتم وضعه ببرطمان محكم الغلق ومن ثم يحفظ حتى يتجمد ويكون من السهل استعماله.
- حيث تعد لسمن البلدي البيتي من بين أفضل الوصفات التي من الممكن أن نقوم بتحضيرها في البيت وبكل سهولة.
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