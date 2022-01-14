بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بنفس الطعم والريحة بالضبط بتاعة المحلات

بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي، السمن البلدي من أهم المكونات الطبيعية ومن النوع الدهني والتي تعتبر من بين أفضل أنواع المكونات الدهنية والتي تعطي المذاق والنكهة المتميزة لمختلف نوعيات الأطعمة حيث تعتبر السمن البلدي من بين أكثر المواد من النوع الدهني التي تحمل الكثير من الفيتامينات التي تساعد وبشكل كبير في الحصول على أفضل مذاق لمختلف الأطعمة التي تضاف عليها ومن خلال ما يلي ذكره نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على مكون السمن البلدي مع ذكر خطوات التحضير للسمن البلدي بكل سهولة.

طريقة عمل السمن البلدي

من الممكن أن نقوم بعمل السمن البلدي في البيت من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعد متوفرة بمختلف البيوت، ومن السهل استعمالها وإضافتها على مختلف الوجبات وتعطي المذاق والفوائد الجيدة للجسم، ومن خلال الآتي من الفقرات القدمة نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تعتمد عليها ربات البيوت لعمل أفضل أنواع السمن والدهن الطبيعي والذي يمكن استعماله لطهي الأطعمة وعمل العديد من أصناف الحلويات.

المكونات

السمن البلدي من الممكن عمله باستخدام المكونات القادمة:

كيلو من مكون القشطة البلدي.

ذرة من الملح.

وعاء مناسب.

مكعبات الثلج.

تحضير السمن البلدي بكوب قشطة