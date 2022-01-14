اعملي كيكة الفانيليا اليومية بمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم هش وخفيف هيعجبكم

كيك الفانيليا اليومي، الكيك من أهم أنواع الحلويات التي يمثل بالفعل شيء أساسي في حياة جميع الناس، فإن الكيك من أكثر الحلويات المتنوعة، والتي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يختلف من شكل لآخر، ويمكن تزينها بالعديد من الأشياء، أما عن الكيكة اليومية التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر خاصتا في وجبة الإفطار فهي كيكة الفانيليا الخفيفة، ولذلك سوف نعرض لكل ام طريقة تحضيرها حتى يتم تجهيزها بشكل يومي في المنزل.

طريقة عمل كيكة الفانيليا ألهشه في المنزل

كيكة الفانيليا هي الكيكة التي دائمًا ما يتم تحضيرها بشكل يومي، وذلك من أجل للأطفال، أو ليتناولها الكبار مع كوب الشاي كل صباح، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من السمن.

رشه ملح.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

طريقة التحضير