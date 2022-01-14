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عمر شويل - جدة اعملي كيكة الفانيليا اليومية بمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم هش وخفيف هيعجبكم - ثقفني
كيك الفانيليا اليومي، الكيك من أهم أنواع الحلويات التي يمثل بالفعل شيء أساسي في حياة جميع الناس، فإن الكيك من أكثر الحلويات المتنوعة، والتي تتميز بالطعم اللذيذ الذي يختلف من شكل لآخر، ويمكن تزينها بالعديد من الأشياء، أما عن الكيكة اليومية التي اعتدنا على تناولها بشكل مستمر خاصتا في وجبة الإفطار فهي كيكة الفانيليا الخفيفة، ولذلك سوف نعرض لكل ام طريقة تحضيرها حتى يتم تجهيزها بشكل يومي في المنزل.
طريقة عمل كيكة الفانيليا ألهشه في المنزل
كيكة الفانيليا هي الكيكة التي دائمًا ما يتم تحضيرها بشكل يومي، وذلك من أجل للأطفال، أو ليتناولها الكبار مع كوب الشاي كل صباح، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الفانيليا.
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من الحليب.
- ثلاث ملاعق من السمن.
- رشه ملح.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
طريقة التحضير
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركي الفرن حتى يسخن.
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخله السمن، والسكر.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة حتى تتضاعف حجم المكونات، ويذوب السكر تمامًا.
- يمكنك بعد ذلك إضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط.
- أضيفي الفانيليا بعد ذلك.
- اتركي الخلاط يعمل، وأضيفي الحليب أثناء الخلط.
- استمري حتى تتجانس كل المكونات بشكل كامل.
- احضري وعاء آخر متوسط الحجم.
- أضيفي بداخله الدقيق بعد القيام بنخله.
- أضيفي إلى الدقيق الملح.
- اخلطي المكونات بملعقة.
- أضيفي البيكنج باودر إلى الدقيق، وأعيدي الخلط بالملعقة.
- بعد الانتهاء أضيفي إلى الدقيق المكونات التي تم خلطها في الخلاط.
- باستخدام المضرب اليدوي قومي بالخلط، وصب الخليط بشكل تدريجي على الدقيق واستمري في الخلط، حتى تتجانس المكونات.
- سوف يتكون خليط الكيكة بشكل كامل.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي إليها ملعقة من الزيت ادهني بها الصينية.
- رشي بها رشه دقيق، ثم أضيفي إليها الخليط الذي تم تجهيزه.
- ادخلي الصينية داخل الفرن على الرف الأوسط.
- اتركيها لمدة ٤٩ دقيقة.
- اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.
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