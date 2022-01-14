الخلطة اليابانية المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة البقع الدكنة والجلد الميت في غضون دقائق

ترغب كل فتاة بالحصول على بشرة بيضاء صافية ولكن في الحقيقة تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر عليها بالسلب وتغير لونها ومنها التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وسوء التغذية واستخدام منتجات عناية تحتوي على مواد كيميائية، ولذلك يلجأ البعض للبحث عن طرق وخلطات طبيعية لتبييض الوجه بكل سهولة وبمكونات بسيطة من البيت.

وصفه طبيعيه لتبيض الوجه

دقيق الأرز:

المكونات:

نصف كوب من الأرز.

كمية مناسبة من الحليب.

ماء فاتر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بطحن الأرز حتى يصبح مثل البودرة ويضاف عليه الحليب مع القليل من الماء ونقلب للحصول على عجينة.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة يتميز الأرز بخصائصه المذهلة في تفتيح الوجه وجعله أكثر إشراقة وجمال.

وهو يعد منظف طبيعي للبشرة ويحميها من الأشعة الفوق بنفسجية ويوجد به مضادات الأكسدة التي تحسن من شكل البشرة وتجعلها أصغر في السن.

2. الشوفان والطماطم:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة متوسطة الحجم نضع المكونات ونقلب للحصول على معجون سميك ثم يوضع على الوجه والرقبة ويجب أن يكون من أسفل إلى أعلى.

يترك المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

أقوي وصفة لتفتيح البشرة

البابايا:

المكونات:

كوب من البابايا المقطعة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: