كريم الخميرة والحليب لتفتيح البشرة بأبسط المكونات وطريقة سهلة وبسيطة

كريم الخميرة هو الحل الطبيعي المثالي للتخلص من كابوس سواد البشرة والهالات السوداء المزعجة لجميع الفتيات والنساء حيث تحتوي الخميرة على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تهتم بصحة البشرة على مستوى عالٍ بالطبع يشمل إزالة الهالات السوداء حول منطقة العين وتفتيح لون البشرة والقضاء على آثار حب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الداكنة التي تؤثر على البشرة وتتداخل مع جمالها ومن خلال المقال التالي نذكرك بكيفية تحضير كريم التبييض الخميرة وتفتيح البشرة تابعونا.

كريم تبييض الخميرة

بالإضافة إلى دور كريم الخميرة في تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة وانتفاخ الخدين، وفاعليته القوية في التخلص من تصبغ الجلد المزعج فهو من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تعالج العديد من المشاكل الجمالية المشاكل التي تصيب البشرة وما يليها أشهر طريقة لتحضير كريم التبييض بالخميرة.

طريقة عمل الكريم الخميرة

يمكنكم عمل كريم الخميرة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة:

اخلطي جيدًا ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

أضف ملعقة كبيرة من ماء الورد إلى هذه المكونات الجافة مع التحريك حتى تتجانس تمامًا.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع المكونات ثم اسكبي كبسولتين من فيتامين أ في الخليط.

ضع الكريم على الوجه وركز على المناطق الداكنة.

اغسل وجهك جيدًا بعد نصف ساعة على الأقل.

كريم الخميرة والحليب للتبييض

يحتوي كريم الخميرة على نسبة عالية من الكولاجين الذي يساعد على استعادة الحيوية والنضارة للبشرة ويعزز شبابها وإشراقها ينشط خلايا البشرة ويقتل البكتيريا ويزيل انتفاخ العينين والهالات السوداء هذه طريقة أخرى لصنع كريمة الخميرة والحليب لتفتيح البشرة.

امزج كميات متساوية من الخميرة الفورية والحليب السائل والعسل في وعاء صغير.

أضيفي القليل من زيت الزيتون إلى الخليط ثم ضعيه على الوجه لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر بعد المدة المحددة، مع ضرورة التكرار مرتين في الأسبوع.

لاحظي تأثيرًا فوريًا فقط اغسلي وجهك وفكري في الاستمرار في الوصفة حتى تحصلي على التأثير المطلوب.

مكونات عمل طريقة أخرى لعمل كريم الخميرة الرهيب