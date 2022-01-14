أسرار نجاح الشاورما السوري أعملي بالتتبيلة والخلطة السرية ألذ شاورما سوري على أصولها بطعم رهيب

الشاورما من الأكلات السورية التي انتشرت في الدول العربية بكثرة وخاصة مصر وهي تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الجميع خاصة مع صوص الثومية، وتوجد محلات كثيرة تقوم بعملها بطرق مختلفة ولكن الأسعار تكون مرتفعة للغاية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الشاورما السوري خطوة بخطوة فتابعونا.

طريقة عمل الشاورما السوري

المكونات:

صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة.

كوب زبادي.

كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة بشر الليمون.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة كمون.

ثوم وبصل بودرة.

نصف ملعقة بابريكا.

كركم.

زنجبيل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

قرفة مطحونة.

قرنفل مطحون.

طريقة التحضير:

نضع الكمون مع الكزبرة والثوم والبصل وباقي البهارات ونحفظها في برطمان زجاجي معقم وجاف نحضر بولة. ويضاف إليها الزبادي مع الخل والزيت وأيضا عصير الليمون وبشر الليمون وصلصة الطماطم وأيضا ملعقة كبيرة من خليط البهارات. مع الملح نقوم بوضع الدجاج في هذه الخلطة ونقلب جيدا ثم يغطي ويترك في الثلاجة طوال الليل وعلى نار متوسطة نرفع مقلاة. ويجب أن تكون غير لاصقة ويضاف إليها خليط الدجاج حتى يتغير لونه ونتركها على نار هادئة حتى تجف السوائل تماما وتنضج. بعد ذلك نضعها في العيش السوري مع صلصة الثومية ونلف السندوتش على شكل رول ونضعها في الجريل حتى تأخذ لون وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشاورما السوري اللحم

المكونات:

كيلو من اللحم المقطع شرائح.

ملح.

بابريكا.

ملعقة من السبع بهارات.

فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ربع كوب خل.

طريقة التحضير: