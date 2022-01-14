لو شعرك خشن ومجعد اصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتحويله لخيوط حرير

طريقة عمل كريم لتنعيم الشعر، الشعر الجاف هو ما يزعج الكثير من النساء والفتيات، وقد يؤدي إلى الهيشان، والشكل الغير مرغوب فيه، ولأن الشعر الناعم هو الحلم الذي يسعى دائما إليه الكثيرون، فقد يكثر البحث عن طرق آمنة وغير ضارة تساعد في تنعيم الشعر بكل سهولة وفاعلية، ولذلك سوف نساعدك ونعرض طريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر من خلال قراءة هذا المقال.

طريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر الجاف

يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية وعمل كريم طبيعي لتصفيف الشعر بدلًا من استخدام المستحضرات الجاهزة التي قد تضر الشعر وتسبب هلاكه، ومن أهم الطرق التي تستخدم كالآتي:

كريم تصفيف الشعر بزبدة الشيا

زبدة الشيا لها دور فعال في تنعيم الشعر، والتخلص من الهيشان والتقصف والجفاف، كما أنها، تختلط في هذا الكريم مع مجموعة من المكونات الآخر ويصبح لها العديد من الفوائد الأخرى وطريقة عمل الكريم كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من زبدة الشيا.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

بعض النقاط من فيتامين e.

نصف ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

بعض قطرات من أي نوع زيت عطري.

طريقة التحضير والتطبيق