نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو شعرك خشن ومجعد اصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن وتحويله لخيوط حرير في المقال التالي
طريقة عمل كريم لتنعيم الشعر، الشعر الجاف هو ما يزعج الكثير من النساء والفتيات، وقد يؤدي إلى الهيشان، والشكل الغير مرغوب فيه، ولأن الشعر الناعم هو الحلم الذي يسعى دائما إليه الكثيرون، فقد يكثر البحث عن طرق آمنة وغير ضارة تساعد في تنعيم الشعر بكل سهولة وفاعلية، ولذلك سوف نساعدك ونعرض طريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر من خلال قراءة هذا المقال.
طريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر الجاف
يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية وعمل كريم طبيعي لتصفيف الشعر بدلًا من استخدام المستحضرات الجاهزة التي قد تضر الشعر وتسبب هلاكه، ومن أهم الطرق التي تستخدم كالآتي:
كريم تصفيف الشعر بزبدة الشيا
زبدة الشيا لها دور فعال في تنعيم الشعر، والتخلص من الهيشان والتقصف والجفاف، كما أنها، تختلط في هذا الكريم مع مجموعة من المكونات الآخر ويصبح لها العديد من الفوائد الأخرى وطريقة عمل الكريم كالتالي:
المكونات
- ثلاث ملاعق من زبدة الشيا.
- ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- بعض النقاط من فيتامين e.
- نصف ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة من زيت اللوز.
- بعض قطرات من أي نوع زيت عطري.
طريقة التحضير والتطبيق
- احضري وعاء معدني مناسب في الحجم.
- أضيفي بداخله زبدة الشيا، ارفعي الوعاء على نار هادئه تمامًا.
- قلبي فيها حتى تذوب تمامًا.
- أضيفي إليها زيت جوز الهند وهي على النار.
- قلبي المكونين، حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك أضيفي كل المكونات التي تم تجهيزها واحد يلو الآخر مع الاستمرار في التقليب على النار.
- بعد أن تتجانس كل المكونات مع بعض ويصبح خليط سائل واحد.
- ضعي كل الخليط في برطمان يفضل أن يكون زجاجي.
- اتركي المكونات حتى تبرد تمامًا.
- أضيفي البرطمان داخل الثلاجة حتى تتجمد، ويتماسك ويصبح الكريم المطلوب.
- يمكنك استخدامه ولكن على شعر مبلل، ويتم أخذ الكمية المناسبة من هذا الكريم حسب طول شعرك وكثافته.
- دلكي بهذا الخليط شعرك بالكامل، ثم قومي بتصفيف الشعر بالطريقة المعتادة، ويترك على الشعر، حتى يتم غسله في أي وقت.
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