نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي علي شعر مثالي من خلال الوصفات الهندية لتكثيف وتطويل الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات هندية لتكثيف وتطويل الشعر، يعتبر الشعر الصحي الكثيف والطويل حلم الكثير من البنات والسيدات، وبالرغم من العناية البالغة بالشعر وصحته لا يقارن بشعر سيدات الهند، لذلك حرصنا على توفير أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدمها الهنود والتي تعطي نتائج سريعة في وقت قياسي لأنها تعتمد الفيتامينات والبروتينات الهامة لتغذية الشعر وتحفيز نموه والحفاظ عليه صحي.

الوصفات الهندية لتكثيف وتطويل الشعر

سنوفر لكي سيدتي العديد من الوصفات الطبيعية المختلفة للعناية بمختلف أنواع الشعر باعتبارها البديل الأكثر أمانا عن المنتجات الكيميائية التي تسبب العديد من الآثار الجانبية، لذلك إليكم الوصفات التالية

وصفة البيض للشعر

تحتوي على البروتينات اللازمة لنمو الشعر وتغذية، كما أن مكوناته بسيطة كالتالي

بياض واحد بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بمزج البيض مع الزيت والعسل جيدا للحصول على رغوة.

دلكي شعرك بالخليط جيدا واتركيه لمدة ثلث ساعة.

ثم اغسلي شعرك بماء فاتر وشامبو للتخلص من الريحة.

وصفة الأفوكادو

تعطي الشعر بريق ملفت وتغذية مثالية، فضلا عن تحفيز نموه ومكوناته كالتالي

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بهرس الأفوكادو ليصبح ناعم جدا، ثم ضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وامزجي جيدا.

ضعي الخليط على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، ثم اغسلي بالشامبو.

وصفة الحلبة

تعتبر بذور الحلبة الأكثر إفادة للشعر لأنه يعالج الكثير من مشاكل الشعر لاحتوائه على كمية عالية من المعادن والبروتين والفيتامينات اللازمة لبناء ونمو وتغذية الشعر، ومكوناته كالتالي

نصف كوب من بذور الحلبة.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بنقع الحلبة في الماء لمدة يوم أو أكثر.

ثم تخلط البذور بالماء في الخلاط لتكون عجينة طرية.

توضع على فروة الشعر لمدة ثلاثين دقيقة.

يدلك الشعر بعد أن يجف قليلا ويغسل بالشامبو والماء.

تعتبر الوصفات السابقة طبيعية ولا تسبب الأضرار الجانبية السيئة، كما أنها تجميع أنواع الشعر، لكن يجب غسلها بالشامبو للتخلص من روائح المواد المستخدمة ويجب أن يكون الشامبو خالي من الكبريت.