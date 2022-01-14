طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص الذيذ ، لعشاق الشوكولاتة ومحبين الكيكة الإسفنجي تتكون هذه الكيكة من طبقتين وبينهما طبقة من الكريمة الشوكولا اللذيذة، يمكنك عمل كيكة الشوكولا وتقدميها لجميع أفراد أسرتك ولضيوفك بجانب كوب من الشاي أو القهوة ومع أطفالك مع كوب من الحليب المغذي فتكون وجبة متكاملة مغذية لهم ويمكنك تقديم الكيكة في الصباح مع الفطور ومع المشروبات طوال اليوم، نقدم إليكم طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص بمكونات أقتصادية سهلة وبسيطة.

طريقة كيك الشوكولاتة بالصوص

إليكم مكونات ومقادير كيكة الشوكولا الاسفنجية:

1 كوب من الزبدة طرية.

1 من الكوب سكر.

4 بيضات كبيرة ( درجة حرارة الغرفة ).

¾ كوب من الدقيق المنخول.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة (يفضل نوع جيد ).

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة باكينج باودر.

صوص الشوكولاتة للزينة :

¾ كوب سكر باودر.

4 ملعق كبيرة زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة حليب.

خطوات تحضير كيك الشوكولا اللذيذ

أولاً عليك بتسخين الفرن عند درجة حرارة 200 مئوية. في وعاء كبير ضعي الزبدة والسكر واخفقي بواسطة المضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام كريمي وهشًا. أضيفي البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق ثم أضيفي الفانيليا. أضيفي إلى الخليط السابق الباكينج باودر والدقيق والكاكاو واخفقي حتى يختفي الدقيق تمامًا. صبي العجين في صينيتين متساويتين في الحجم. ضعي الصينيتين في الفرن لمدة 25 دقيقة (يفضل وضع ماء داخل الفرن لعمل حمام مائي للتسوية ). أخرجيهما واتركيهما تبردان ثم ضعي الكيكة الأولى ثم الكريمة ثم الكيكة الثانية ثم زينيها من الخارج بباقي الكريمة وهكذا نكون انتهينا من عمل كيك الشوكولاتة بالصوص.

طريقة تحضر كريمة الشوكولاتة للتزين

إليكم طريقة كريمة لكيكة الشوكولا بالصوص: