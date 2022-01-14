طريقة عمل بسكويت الطاسة بدون بيض بطريقة سهلة واقتصادية وأيضا لذيذة الطعم والرائحة

طريقة عمل بسكويت الطاسة بدون بيض، بسكويت الطاسة من المعجنات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الصغار والكبار؛ حيث الطعم الرائع كما أن هذا النوع من البسكويت يعتبر وجبة إفطار أساسية لبعض الأشخاص، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو من المعجنات التي لا تستهلك وقت كبير في التحضير ومكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، واليوم في مقالنا هذا سوف نعرض لكم أسهل طريقة للوصفة.

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طريقة عمل بسكويت الطاسة

بمكونات بسيطة ووقت قليل سوف نحصل على أسهل وصفة سريعة للبسكويت، ومكوناته كالآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

في خطوات قليلة يتم عمل بسكويت الطاسة الاقتصادي لذلك أتبع الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به الزبدة ثم يتم خفق الزبدة بالمضرب اليدوي حتى يصبح لون كريمي. ثم يتم إضافة السكر ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس كريمي. يتم بعد ذلك وضع الدقيق فوق الخليط وتعجن العجينة حتي نصل الي عجينة ناعمة. نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق العجين وتدهن بالزيت ثم نضع بها دوائر البسكويت مع مراعاه وجود مسافة بينهما. ثم نضع حبات شوكلت شيبس للتزيين. ثم نضع المقلاة على نار هادئة لمدة ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة. ثم نرفع الطاسة من على النار ونكرر نفس العملية إلى أن تنتهي الكمية. ثم نضع البسكويت على طبق التقديم مع كوب لبن دافئ بألف هنا.

نصائح لنجاح بسكويت الطاسة