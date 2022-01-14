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عمر شويل - جدة ألذ أكلة شتوية مفضلة أعملي البطاطا بالبشاميل على أصولها بطريقة مميزة ومختلفة بطعم خطير - ثقفني
تعتبر البطاطا من أصناف الأكلات التي يزداد وجودها في فصل الشتاء حيث انها تتميز بطعم رائع وشهي ومعظم الأشخاص يعسقون تناولها سواء الكبار او الصغار ومن الممكن أن نقوم بعمل البطاطا بعدة طرق مختلفة، فغالبا كل الناس يحبون تناول البطاطا المشوية فممكن أن تكون مشوية في الفرن أو على الفحم.
مكونات البطاطا بالبشاميل
- ربع كيلو من البطاطا.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كوب كبير ونصف من الحليب السائل.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل
- نقوم أولا بغسل البطاطا بطريقة جيدة بالماء ومن الممكن أن نتركها في طبق عميق يوجد به كمية من الماء الدافئ للتخلص من الأتربة التي توجد بها.
- وبعد تنظيف أو غسلها جيدا نحضر وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك يتم وضع البطاطا ونتركها علي النار حتي يتم سلقها بشكل جيد.
- وبعد سلق البطاطا يتم رفع الوعاء من على النار ونقوم بإخراج البطاطا من الماء حتي تبرد ثم قومي بتقشير البطاطا ووضعها في طبق عميق ويتم هرسها بإستخدام شوكة أو ملعقة.
- ثم نضع إناء آخر على النار ونضع به ست ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونضيف ست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض بشرط أن تكون النار هادئة وعند تغيير لون الدقيق، نقوم بإضافة كوب كبير ونصف من الحليب السائل ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك حتى يتم الحصول على قوام كريمي وناعم ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وقومي برفع البشاميل من علي النار.
- وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع في هذه الصينية البطاطا المهروسة ونضيف إليها البشاميل ونقوم بإدخالها في الفرن.
- ونتركها حتي يكون لونها ذهبي غامق قليلا ويتم إخراجها وتقديمها مباشرة.
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