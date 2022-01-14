ألذ أكلة شتوية مفضلة أعملي البطاطا بالبشاميل على أصولها بطريقة مميزة ومختلفة بطعم خطير

تعتبر البطاطا من أصناف الأكلات التي يزداد وجودها في فصل الشتاء حيث انها تتميز بطعم رائع وشهي ومعظم الأشخاص يعسقون تناولها سواء الكبار او الصغار ومن الممكن أن نقوم بعمل البطاطا بعدة طرق مختلفة، فغالبا كل الناس يحبون تناول البطاطا المشوية فممكن أن تكون مشوية في الفرن أو على الفحم.

مكونات البطاطا بالبشاميل

ربع كيلو من البطاطا.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كوب كبير ونصف من الحليب السائل.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل