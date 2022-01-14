طريقة الكبدة البانية بمذاق مميز وبطعم شهى

طريقة الكبدة البانية يعتبر من الأطباق الشهية والمعروفة وأيضا المشهورة حيث يمكن طهيها بطرق وأشكال مختلفة ومتنوعة حيث يمكن طهيها مثل البانية ويتم قليها إما بالبقسماط أو الردة أو من خلال الفرن أو طهيها مثل الشاورما ولكن سنوضح طريقة عمل الكبدة البانية، فهي من الأطباق المفيدة والمغذية والصحية للجسم لذلك هي من الأطباق الضروري تناولها ولو لمرة واحد على الأقل خلال الأسبوع الواحد وذلك لما تحتويه من العديد من العناصر والفيتامينات الهامة وأيضا لم يوجد بها من قيمة غذائية عالية تفيد صحة الإنسان وسلامة جسده، حيث يفضلها كل من الكبار والصغار، حيث يعد طبق الكبدة البانية من أشهى الأطباق التي من الممكن تقديمها على مائدة الطعام هذا الطبق الغني والشهي من السهل تحضيره إذ لا يحتاج وقت كثير ولا مجهود، وذلك لسهولة وسرعة تحضيره، حيث يمكن إعدادها ببساطة وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلي لأسرتك على ألذ وأشهي طعم ومذاق مميز كما يمكن التعرف على طريقة الكبد والقوانص بوصفات لذيذة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة الكبدة البانية وطريقة التحضير وكيفية تقديم الكبدة البانية.

طريقة الكبدة البانية

المكونات

500 غرام من كبده الخروف.

فصين من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب وربع من البقسماط.

كمية وفيرة من الماء أو الحليب.

كوب ونصف من الدّقيق.

ثلاث حبات من البيض.

حزمة من الخس.

أربعة أعواد من البصل الأخضر.

أربع حبات من الطماطم.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الكبدة على شكل شرائح طولية ورقيقة بواسطة سكين حاد ثم بعد ذلك يتم وضعها في بوله كبيرة واسعة. القيام بتقشير فصوص الثوم وهرسها هرسا ناعما بعد ذلك يوضع الثوم المهروس في الخلاط الكهربائي ويضاف له كل من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة المطحونة ثم يتم خلط جميع هذه المكونات لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى تمتزج المكونات جيدا. يتم بعد ذلك خلط شرائح الكبدة مع البهارات وتوضع في طبق واسعة بحيث أن تغطي البهارات كامل شرائح الكبدة المتوافرة. القيام في طبق كبير آخر يتم وضع الدقيق ثم يتم ملئ شرائح الكبدة بطبقة أخرى منه. القيام بعد ذلك بوضع البيض وحليب والفلفل الأسود في بوله كبيرة واسعة آخري ثم يتم خلط هذه المكنات جيدا بعدها تغطى شرائح الكبدة بطبقة أخرى من البيض. يتم في بوله كبيرة يوضع البقسماط ثم تغطس شرائح الكبدة فيه بعد ذلك تفرد شرائح الكبدة في صينية فرن ومن ثم يتم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة وذلك لمدة تتراوح بين ربع إلى ثلث ساعة إلى حين أن تنضج ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

كيفية تقديم الكبدة البانية