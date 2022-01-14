معجزة ملعقة تبييض الأسنان كاللؤلؤ في دقيقتين وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لابتسامة جذابة

يعتبر الأسنان وتبيضها هو حلم كل فتاة وشاب حيث تؤثر الأسنان في المظهر وتجعله مظهر مشرق، ويبحثون على كافة الوسائل للحصول علي اسنان بيضاء ولكن هناك وسائل تكون مكلفة جدا وبشكل كبير اذا لجأنا لها فلا يستطيع كلا منا دفع الكثير من النفقات على تبييض الأسنان، ولكن هناك وسائل ووصفات طبيعية آمنة وصحية جدا ويمكن أن تعطينا نتائج مزهلة في تبيض الاسنان بشكل طبيعي.

يحتاج الكثير مننا دائم الي تبيض الاسنان بشكل طبيعي لانها تؤثر علي المظهر العام للوجه، فالإبتسامة بالأسنان بيضاء تجعل البشرة بابتسامة صافية ومشرقة، يلجأون إلى استخدام جميع الوسائل التي يتخلص من الجير المسبب في ضرر الأسنان ومنها اللجوء إلى دكتور الاسنان التي يعمل على تبييض الأسنان ولكن هذه العملية مكلفة جدا، ومن ثم يلجأون إلى استخدام الوسائل الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل بأبسط الطرق.

خلطة عصير الليمون لتبييض الاسنان

المقادير

إستخدام قشر حبة واحدة من الليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ثمرة واحدة من الليمون ونقوم بتقشيرها و استخدام القشر.

تدعك الأسنان بشكل جيد باستخدام قشر الأسنان لمدة عشرة دقائق.

ثم نحضر ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الماء حتي يصبح مخفف ثم نقوم برش عصير الليمون المخفف على الأسنان مباشرة.

فلابد من تخفيف عصير الليمون حتى لا يوضع مباشرة على الأسنان يتضرر منها.

نغسل الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان وتنظيفها جيدا.

نتبع تلك الوصفة بشكل متكرر على الأقل كل أسبوع مرتين حتي نحصل علي بياض ناصع للأسنان.

خلطة عصير الليمون والبيكنج صودا

نجد أن تحضير معجون عصير الليمون مع البيكنج صودا يعمل بشكل فعال في تبييض الأسنان حيث يعمل على إزالة الطبقة الجيرية أو الطبقة البلاك من على الأسنان، كما تستخدم البيكنج صودا تساهم بشكل كبير في التخلص من البقع التي تكون موجودة على الأسنان ومن ثم نقوم بتحضير الخلطة سويا فيما يلى:

المقادير

أربعة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

مقدار مناسب من عصير الليمون.

إستخدام فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير