أدفي في الشتاء وأعملي محشي البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة ومذاق لذيذ

تعتبر البطاطس من أنواع الخضار الشعبية المنتشرة ف كافة أنحاء العالم، ولها طرق تحضير كبيرة تختلف من بلد إلى أخرى، وأشهر طرق تحضير البطاطس هي البطاطس المقلية التي تعتبر من الأطباق المفضلة عند الجميع، ويتم تحضير البطاطس أيضاً عن طريق طبخها بوصفات كثيرة، ويفضل الكثيرين تحضير البطاطس المطبوخة والمحشية التي تختلف باختلاف حشواتها، وأشهر طريقة لتحضير البطاطس المحشية هي المحشية باللحمة المفرومة.

تحضير صينية البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

البطاطس من الخضروات المنتشرة في جميع أنحاء العالم ويتك استخدامها كثيراً بشكل شبه يومي، فهي تتميز بأن لها الكثير والكثير من طرق التحضير التي تختلف باختلاف من يتناول البطاطس، وأشهر طرق تحضيرها البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وتبدأ هذه الطريقة بتقوير البطاطس لعمل مكان لوضع حشوة اللحمة المفرومة بها ثم إكمال باقي الخطوات.

يمكن الحصول على صينية بطاطس محشية باللحمة المفرومة بكل سهولة عن طريق اتباع هذه الطريقة بالخطوات التالية

مكونات عمل البطاطس المحشية اللحمة المفرومة

عدد ١٥ حبة بطاطس مستديرة وحجمها صغير.

حبة بصل حجمها متوسط مفرومة ناعمًا.

مقدار نصف كوب أوراق بقدونس مفرومة ناعمًا.

مقدار ربع كيلو من اللحم الأحمر المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح وفلفل أسود.

زيت ليستخدم في التحمير.

مكونات الصلصة:

عدد ٨ ملاعق كبيرة من الصلصة.

لتر ماء.

ملح وفلفل أسود مفرومين ناعم.

طريقة التحضير