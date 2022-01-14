بالدقة السرية أعملي حمص الشام على أصوله بخلطة الثوم والشطة بريحة جنان زي الجاهز

توجد العديد من الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم من الجو البارد في فصل الشتاء ومن ضمن هذه الأكلات هي حمص الشام حيث أن يتم تناول هذه الأكلة وهي ساخنة لأنها تجعل جسم الإنسان يشعر بالدفء ويمكن تناولها في أي وقت من الأوقات وفي أي وجبة، حيث نجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول حمص الشام في وجبة الإفطار فهو يتميز بطعم جميل ولذيذ وله رائحة طيبة جدا وجذابة.

مكونات حمص الشام بالدقة

ربع كيلو من حمص الشام.

كمية مناسبة من الماء.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الطماطم.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة عمل حمص الشام بالدقة