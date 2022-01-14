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عمر شويل - جدة بالدقة السرية أعملي حمص الشام على أصوله بخلطة الثوم والشطة بريحة جنان زي الجاهز - ثقفني
توجد العديد من الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم من الجو البارد في فصل الشتاء ومن ضمن هذه الأكلات هي حمص الشام حيث أن يتم تناول هذه الأكلة وهي ساخنة لأنها تجعل جسم الإنسان يشعر بالدفء ويمكن تناولها في أي وقت من الأوقات وفي أي وجبة، حيث نجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول حمص الشام في وجبة الإفطار فهو يتميز بطعم جميل ولذيذ وله رائحة طيبة جدا وجذابة.
مكونات حمص الشام بالدقة
- ربع كيلو من حمص الشام.
- كمية مناسبة من الماء.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة.
طريقة عمل حمص الشام بالدقة
- نقوم بغسل ربع كيلو من حمص الشام ويتم غسله جيدا بالماء ثم نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع كمية مناسبة من الماء ونتركها لكي يتم غليانها.
- وبعد غليان الماء نقوم بإضافة حمص الشام ونتركهم على النار ونتركه حتى يتم سلقه جيدا ولكن قبل تسويته قومي بوضع بصلة واحدة ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم ويتم تقطيعه ايضا على شكل مكعبات صغيرة جدا.
- وبعد ذلك يتم وضع ثمرتان من الطماطم بشرط ان يكون مبشور وقومي بإضافة رقم واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة، ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من الشطة ولكن الشطة تكون على حسب رغبة الأشخاص ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.
- ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا يتم رفع الوعاء من على النار وقومي بتجهيز طبق عميق مناسب للتقديم ونضع كمية من الحمص الشام ويتم تقديمه بهذه الطريقة بشرط أن يكون ساخن ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
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