وفاة عائلة بأكملها بسبب تصرف خاطئ تفعله الأمهات عند طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

البطاطس رغم أنها مفيدة و تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم الإنسان والتي لابد للإنسان أن يتناولها بشكل يومي حتى تساعد في تكوين خلايا الجسم المهمة ولكن هناك بعض المخاطر التي تسببها البطاطس عندما يتم تخزين البطاطس بشكل خاطئ لذلك فإن عملية تخزين البطاطس عملية مهمه جدا لابد من الحرص عليها حتى لا يقع الإنسان في أخطاء أو أمراض كبيرة تؤثر على حياة الإنسان ‏فهناك قصة شهيرة حدثت في احد الدول الأجنبية تسبب في وفاة أسرة كاملة بسبب طريقة خاطئة في تخزين البطاطس وهناك العديد من الأشخاص تأذى من هذه المشكلة، ‏حيث قامت الأسرة لتخزين البطاطس داخل قبل في المنزل ‏وهذا أدى إلى حدوث الكوارث وتسمم الأسرة بالكامل لذلك يجب الحرص على تخزين البطاطس بشكل جيد ومن خلال ما يلي سنتحدث عن الأضرار التي تحدث بسبب عدم تخزين البطاطس بشكل جيد.

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وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس

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يجب قبل الطهي البطاطس أن نهتم بعض الأشياء وهي أن نتأكد من أن البطاطس لم يصيبها أي عفن وأنها صالحة للاستخدام وفيما يلي سنتحدث عن طريقة معرفة العفن الذي يظهر على البطاطس:

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هناك العديد من انواع العفن التي تظهر على البطاطس ويكون من السهل التعرف عليها وهناك أنواع أخرى تكون داخلية لا يتم اكتشاف هذا العفن إلا عند البطاطس.

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‏ يوجد أحد أنواع العفن هو العفن الاسود وهذا العفن إذا ظهر على البطاطس لابد من التخلص من ثمار البطاطس فورا لأنها لم تعد صالحة للاستخدام و تناولها على هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

العفن الأخضر الدي يظهر على البطاطس

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من انواع العفن أيضا العفن الاخضر هذا العفن يظهر على سطح البطاطس من الخارج يفضل أن يتم التخلص من البطاطس أيضا ولكن يمكن أن يكون هذا العفن صغير جدا ولا يؤثر على البطاطس من الداخل في هذه الحالة يمكن التخلص منه فقط واستخدام البطاطس بشكل طبيعي لكن لابد من التأكد أن البطاطس سليمة داخليًا.