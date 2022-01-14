نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جهنمية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم من بيت المهام المطبخية والتي تود ربة المنزل أن تتعرف على أسرع الطرق التي من خلالها من الممكن أن تقشير فصوص الثوم وبسرعة مذهلة حيث تعتبر فصوص الثوم واحدة من المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تتم إضافتها للقاسم المشترك الأكبر من وجبات المائدة الأساسية والأطباق من الخضار المطهي أو أنواع من الوجبات الرئيسية الأخرة والتي تعتمد على كميات كبيرة من هذا المكون، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على خطوات سريعة تمكن كل ربة بيت من تقشير الثوم وبمنتهى السرعة وبالتالي ل يكون لديها عائق التقشير والذي قد يستهلك الوقت بسبب شدة التصاق القشور بالثوم ومن خلال الآتي توضيح لطريقة التقشير السريعة للثوم.

طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الكثير من ربات البيوت تبحثن عن أحسن الطرق وأسرعها والتي تساعد على تقشير سريع وبإنجاز لكميت كبيرة من الثوم ويشكل سريع وبدون تضييع للوقت حيث تعد الطرق المختلفة الآتية من أهم الطرق التي قد أثبتت جدارتها ومن خلال الآتي توضيح لأهم مكونات وأدوات الطرق البسيطة المستعان بها لتقشير الثوم، ومنها ما يلي:

طريقة تقشير الثوم باستعمال الماء

الماء من أهم ما يمكن اللجوء له للحصول على الثوم خالي تماما من القشور حيث تعتبر الماء ميسرة جدا للحصول على الثوم خالي من أي قشر حيث أن الماء قادر على فصل القشور من فوق الثمار وهذا ما يتم من خلال نقع فصوص الثوم في كمية وفيرة من المياه ومن ثم يتم انتزاع القشر بسهولة عقب التصفية من الماء ومن خلال تلك الطريقة نستطيع أن ننجز أكبر كمية من الماء، وبالنسبة للطريقة فهي متاحة للجميع وسهلة الاستخدام والتنفيذ وخطواتها بسيطة.

تقشير الثوم باستعمال الكيس البلاستيك

الكيس البلاستيك من أهم الأدوات التي من الممكن استعمالها للحصول على الفصوص لنبات الثوم مقشرة وجاهزة للاستعمال وهذا ما يكون عن طريق استعمال الكيس ووضع فصوص الثوم فيه ومن ثم نضع الكيس مغلقا على الفلانشة مع طرق خفيف على الكيس لتقشير أسرع للثوم ويصبح جاهز للاستعمال.