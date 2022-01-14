نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن الخبز العربي أو خبز البالون خطوة بخطوة وازى يتنفخ بسهولة زي الجاهز واحلي كمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخبز العربي أو خبز البالون، الخبز العربي اللذيذ أو المعروف بالخبز السوري البلدي من أشهى أنواع الخبز المحبب لدى الكثير، وهو عبارة عن أرغفة من الخبز اللين المفرود ويتميز بكونه محمر قليلا ويستخدم فى إعداد شطائر الشاورما والسندويشات أو في تناول العديد من الأطعمة والمقبلات وسوف نوضح طريقة صنع الخبز العربي بالمنزل بطريقة بسيطة.

الخبز العربي أو خبز البالون

مكونات الخبز العربي

7 أكواب من الدقيق.

ملعقتان ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف ملح أبيض.

نصف كوب من الحليب البودر الجاف.

ونصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة النقي.

كوبان ونصف من الحليب السائل الدافئ.

خطوات تحضير الخبز العربي

نحضر وعاء عميق مناسب للعجن ونضع به 6 أكواب من الدقيق مع باقي المكونات الجافة من الملح والحليب البودر الجاف والسكر.

ومقدار الخميرة ونقلب الجميع ونخلطه حتى تمام التجانس.

أضافه الزيت والحليب السائل الدافئ إلى خليط المكونات الجافة السابقة ونبدأ بالتقليب.

والعجن باستخدام العجان الكهربائي حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

ندهن وعاء فارغ بقليل من الزيت ونضع به كمية العجين بعد دهن سطح العجين أيضا.

ونغطيه بكيس بلاستيك أو نايلون ونتركه لمدة ساعة ونصف أو ساعتين حتى يختمر.

نرش كمية من الدقيق على سطح مفرود ونفرد كمية العجين عليه بالنشابة ثم نقطع العجينة المفرودة إلى قطع متوسطة عن طريق قطاعة.

البسكويت ثم تغطية القطع وتركها 30 دقيقة حتى تختمر مرة ثانية.

نحضر صواني فرن كبيرة أو صاج وندهنه بقليل من الزيت ونضع به أرغفة الخبز المقطعة مع الحرص على ترك مسافة بين بعضها البعض.

ندخل الصواني الفرن المسخن من قبل ونتركها على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة أو حتى الوصول للون الذهبي الموضح لإتمام عملية النضج.

يخرج من الفرن و يهدأ قليلا ثم نرصه فى طبق الخبز ويصبح جاهز للتقديم.

الخبز العربي اللذيذ بالزبادي

مكونات الخبز العربي اللذيذ بالزبادي

3 كوب دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملعقة من اللبن البودر الجاف.

½ ملعقة من خليط الشمر وحبة البركة والسمسم.

2 ونصف ملعقة زبادي.

ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير الخبز العربي اللذيذ بالزبادي

نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات الجافة ثم نصنع تجويف في المنتصف ونضع الزبادي ونبدأ في خلطه مع المكونات ثم أضافه الماء والاستمرار في التقليب والعجن جيدا للوصول إلى العجينة المتماسكة.

نغطي العجينة ونتركها في وعاء مدهون بالزيت حتى تختمر.

نقطع العجينة إلى كرات متوسطة وندهن صاج الخبز بالزيت ثم نبدأ بفرد قطع الخبز ورصها في الصاج ثم ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 200 درجة.

ويمكن تسخين المقلاة ودهنها بالزيت ونضع بها قطعة من العجين أو رغيف من الخبز على النار لمدة دقيقتين أو ثلاثة ثم نقلبه على الجهة الأخري لمدة 3 دقائق ثم إخراجه من المقلاة وهكذا حتى إتمام الكمية.

يرص في طبق تقديم مناسب أو يستخدم في السندويشات.