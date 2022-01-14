طريقة صنع كيكة الليمون بالخطوات ،هو أحد الأنواع غير التقليدية من الكيك ، ويجب أن يكون قوامه هشًا ، ومناسبًا لجميع المناسبات والتجمعات المختلفة. لها مذاق مميز وسهل التحضير في المنزل وتشبه ذلك الموجود في المطاعم ومحلات الحلوى. ويفضل تناوله بجانب المشروب الذي تفضله سواء كان عصيرًا أو شاي.

طريقة صنع كيكة الليمون بالخطوات

الليمون هو ثمرة حمضيات لها طعم خاص ، وله فوائد عديدة لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد في رفع مناعة الجسم ، بالإضافة إلى احتوائه على بعض المعادن الهامة مثل الحديد والفوسفور ، لذلك فهو يساعد بشكل كبير في محاربة الالتهابات المختلفة ، ويعزز صحة الجلد والشعر.

طريقة التحضير

نتبع الخطوات التالية لتحضير كعكة خفيفة ورقيقة ، بالترتيب التالي:

نحضر وعاءًا عميقًا للعجن ، ونضع فيه السكر والزبدة ونقلبهما معًا بمضرب كهربائي حتى يصبح القوام كريميًا.

نسقط البيض مع الفانيليا على المكونات السابقة ونستمر في الخفق حتى يختفي البيض في منتصف الخليط.

أضيفي الدقيق المنخل إلى المكونات تدريجيًا ، واخلطيهم وأضيفي الملح والبيكنج باودر.

ضعي عصير الليمون على الخليط واستمري في تشغيل الخلاط الكهربائي حتى يختفي السائل من وسط المكونات.

الخطوة الأخيرة هي إضافة قشر الليمون ولفه في اتجاه عقارب الساعة برفق حتى يحتفظ العجين بالهواء ، ثم نضعه في صينية فرن مدهونة بمكعب من الزبدة مع رشة من الدقيق.

نضع الكيكة في فرن على حرارة عالية لمدة ساعة تقريبا أي ربع تقريبا حتى تنتفخ ونحصل على التسوية المرغوبة

كيكة الليمون بالصوص

لتحضير كعكة لذيذة وجميلة يجب اتباع خطوات صنع كعكة الليمون بالخطوات التالية: