نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسة والباذنجان من أهم نوعيات الخضار والتي لا بد من استعمالها للحصول على المحشي من الخضار المشكل حيث أن تلك لنوعية من الخضراوات لا غنى عنها للحصول على تلك الوجبة المتميزة ومن الممكن من خلال الآتي أن تعتمدين على الطريقة الأقوى والتي من خلالها يكون من اليسير على مختلف ربات البيوت القيام بالتحضير لأفضل وصفت من المحشي المشكل وخلال أقل فترة زمنية، كما سنتعرف على كيفية استخدام الأدوات التي تتوفر بالمطبخ وتكون بديلة عن المقوار ويكون من السهل استعمالها للحصول على الخضار مقور بشكل سريع ودون أي تعطيل.

تقوير الكوسة والباذنجان

من الممكن أن نقوم بالتقوير السريع لتلك النوعية من الخضار من خلال عدد من الخطوات البسيطة وتلك الخطوات تعمل على التيسير من الحصول على الخضار مقور وفارغ وخالي تماما من أي تواجد للب حيث يسهل بعد ذلك الحشو السريع ومن أهم تلك الطرق الطريقة التالية:

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال السكين

السكين الخاص بالمائدة يعد من بين أهم الوسائل التي من الممكن من خلالها أن نقوم بعمل خطوة التقوير السريع للخضار وهذا لكي يتم تجهيز الخضار لعمل الوصفة المفضلة للكثير من الناس وهي وصفة المحاشي من الخضار المشكل والتي تعتبر من أهم الوصفات التي لها شعبية كبيرة واستعمال السكين يكون عقب التنظيف الجيد للثمار وتقشيرها وغسلها ثم إدخال السكين لإفراغ اللب تماما من الكوسة ومن الباذنجان ويكون من السهل الحشو السريع بخلطة الأرز أو خلطة اللحم المفروم والمعصج.

تقوير الكوسة والباذنجان باستعمال الشوكة

من خلال شوكة المائدة تستطيعين الحصول على الخضار تام التقوير للحصول على الخضار جاهز تماما ويخلو مما بداخله وهذا ما يوفر المساحة داخل كل ثمرة من ثمار الكوسة والباذنجان للحصول عليها جاهزة للاستخدام والطريقة تكون من خلال طرف الشوكة حيث نقوم بتدويره بأصابع اليد في داخل الثمرة ومن ثم نجد أن بقايا الخضار من الداخل تخرج سريعا وبكمية كبيرة وأسرع كثيرا من طريقة المقوار المعتادة والتي قد تكون منجزة ولكن بمعدل أبطأ مما لو استخدمنا طرف شوكة.

هناك الكثير من النصائح التي تسهل عليكي حفر الكوسة ومن أهم هذه النصائح قومي بإخراج الكوسة من الثلاجة واتركيها لمدة ثلث ساعة قبل حفرها وذلك حتي لا تتشقق، كما أنة بعد إزالة رأس الكوسة وقبل الحفر يجيب وضعها في ماء وملح وذلك لسهولة الحفر، عند شراء الكوسة يجب اختيار النوع الصلب والطازجة لكي تسهل عليك