اسرار المحلات في عمل مخلل الخيار بطعم خطير حيفضل مقرمش لاخر واحدة

تخليل الخضروات يعد من أسرار السعادة اليومية خاصة مخلل الخيار لا يمكن الاستغناء عنه في السندوتشات السوري وهو يتميز بمذاق جذاب، ولكن تواجه بعض السيدات صعوبة في عمله داخل البيت لأنه يكون طري وينضج بشكل سريع ويظهر طبقة من العفونة على الوجه ولذلك نقدم لكي في هذا المقال اسرار المحلات في تخليل الخيار تابعي المقال.

طريقة عمل مخلل الخيار

المكونات:

2 كيلو خيار يجب أن يكون طازج وذو حبة رفيعة.

7 فصوص ثوم.

كل كوب من الماء ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب خل.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

6 حبات من الفلفل الحار.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المطحون.

طريقة التحضير:

نغسل الخيار جيدا ثم نقطع الأطراف الغير مرغوب بها ويوضع في برطمان مع حبات الثوم ويفضل أن نقوم بعمل شق في الثوم بالطول. ماء التخليل يجب أن يكون ماء مغلي ونتركه حتى يبرد تماما ثم يستخدم في التخليل لتر من الماء مضاف إليها 4 ملاعق من الملح. يضاف على الماء والملح أيضا السكر مع الفلفل الأحمر وباقي المكونات ونقلب حتى تذوب المكونات ثم يصب على الخيار. نغلق البرطمان جيدا ويوضع في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 أيام ثم يوضع في الثلاجة لكي يظل مقرمش وطازج طوال فترة التخليل.

طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش

المكونات:

كيلو من الخيار صغير الحبة.

حبة فلفل حار.

3 أكواب ماء فاتر.

نصف كوب خل.

ربع كوب ملح.

2 فص ثوم.

2 ملعقة من أوراق الشبت.

طريقة التحضير:

نقطع الخيار بعد غسله إلى شرائح بالطول ثم يوضع في برطمان التخليل مع أوراق الشبت في وعاء أخر يضاف الماء. مع الثوم المهروس والخل والفلفل الحار المقطع وأيضا الملح ونقلب جيدا ثم يوضع محلول التخليل على خليط الخيار. يمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون على الوجه ونغلق البرطمان ويترك لمدة 4 أيام وسوف يصبح الخيار جاهز للطعام وبالهنا والشفا.

مخلل الخيار السريع

المكونات:

نصف كيلو خيار.

3 فصوص ثوم مقطع شرائح.

لتر ماء.

4 ملاعق من الملح.

ملعقة من حبة البركة.

3 ورق لورا.

2 فص حبهان.

ملعقة كزبرة جافة.

طريقة التحضير: