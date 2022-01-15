طريقة عمل طاجن محشي الكرنب بصدور الدجاج بمكونات سهلة وبسيطة وطعم شهي بالخطوات

في هذه الأجواء الشتوية الباردة يعتبر طاجن محشي الكرنب هو الحل للشعور بالحرارة وتدفئة البيت بنكهة وطعم مميز ومختلف، الكرنب يحتوي على عناصر هامة لصحة الجسم وخاصة مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة وهو مفيد للرجيم وينصح الأطباء بتناول شوربة الكرنب يوميا على الغداء بسبب فوائدها الصحية.

طريقة عمل طاجن كرنب بصدور الدجاج

المكونات:

كرنب.

صدور دجاج.

بصل.

ثوم.

زيت.

بهارات مشكلة.

كمون.

معجون صلصة.

عصير طماطم.

كوب مرقة.

شطة.

ملح وفلفل أسود.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كوب من الشبت.

كوب من البقدونس.

أرز مصري.

زيت أو سمنة.

طريقة التحضير:

نحضر كرنبة متوسطة الحجم ونقطع الرأس الخاصة بها بالسكين ثم نسلقها في وعاء كبير بداخله ملعقة من الملح والكمون. نقطع الكرنب أجزاء متساوية في الحجم ويوضع جانبا نجهز الحشوة عن طريق وضع قدر على النار به كمية مناسبة من الزيت. نضيف البصل المقطع ثم الثوم ونقلب مع معجون الطماطم وعصير الطماطم نضيف الملح والفلفل الأسود مع البهارات. نترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتكثف في وعاء أخر نضع سمنة أو زيت ونشوح صدور الدجاج بعد غسلها بالملح والخل. عندما يصبح لونها ذهبي ترفع من النار وفي قاع الطاجن نضع شرائح من البصل والطماطم أو الفلفل ثم صدور الدجاج مع رشة من الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نضع الأرز المغسول مع الخضرة ونقلب نترك الحشوة جانبا حتى تهدأ ثم نحشي الكرنب بالطريقة المعروفة ويرص في الطاجن. بعد الانتهاء من لف الكرنب نغمر الطاجن بكمية قليلة من المرقة ثم يغطي بورق فويل ويوضع في الفرن حتى ينضج. عندما ينضج نقوم بوضعه في طبق التقديم ونزين من الجوانب بشرائح من الطماطم والفلفل وبالهنا والشفا.

محشي الكرنب ني في ني

المكونات:

كرنب مسلوق ومقطع.

بصل مبشور.

ثوم مفروم.

خضرة محشي.

أزر مغسول.

معجون صلصة.

عصير طماطم مركز.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

2 ملعقة من الزيت.

شوربة دجاج.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير نضع البصل المفروم مع الثوم والخضرة والصلصة وأيضا الأرز ونقلب جميع المكونات مع التوابل. نحشي الكرنب بالخلطة السابقة ويرص في الوعاء ثم نسقيه بالشوربة ويرفع على النار حتى ينضج ويقدم مع الدجاج المحمر.

اسرار نجاح طاجن محشي الكرنب بصدور الدجاج