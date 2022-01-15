لو عندك ربع كوب حليب تعالي نسلق الكرنب بطريقة مختلفة في أقل من دقيقة والطعم جبار

العرايس الجدد تجد صعوبة في تحضير المحشي وسلقه خاصة أن الأوراق تنضج بشكل سريع وتصبح مقطعة أثناء الحشو كما أن رائحة الكرنب تظل في البيت لفترات طويلة ويسبب أيضا بعض الغازات في البطن حتى لو تم إضافة الكمون، ولكن الآن تخلصي من كل هذا القلق واسلقي الكرنب بهذه الطريقة تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.

سلق الكرنب بدون رائحة

نرفع وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء ويضاف إليه ربع كوب من الحليب كامل الدسم ويترك حتى الغليان.

نزيل الرأس الكبيرة التي توجد أعلى الكرنب بالسكين ثم نضعها في الماء المغلي ويجب أن يغمرها الماء بالكامل.

سوف تلاحظي أن الأوراق الأولي بدأت أن تصبح طرية يمكنك إزالتها بكل سهولة بملعقة خشب واحدة تلو الأخرى.

ثم توضع على مصفاة للتخلص من الماء الزائد هذه الطريقة لا تحتاج إلى إضافة ملح أو الكمون في ماء السلق لأن الحليب يزيل رائحة الكرنب.

ويساهم في التخلص منها بشكل نهائي ويجعل أيضا طعمه خطير بعد الحشو بعد ذلك نزيل العروق العريضة ويقطع على حسب الرغبة.

الكرنب بلحمة الضأن

المكونات:

كرنب.

كوب من الأرز.

2 فص ثوم مطحون.

ملعقة من البهارات السبعة.

ربع ملعقة من القرفة.

2 ملعقة من الزبدة.

300 جرام لحمة ضاني مفرومة.

بصلة مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

معجون صلصة.

2 كوب عصير طماطم مركزة.

كوب من خضرة المحشي.

شوربة لحم.

طريقة التحضير: