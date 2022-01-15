لعشاق القرفة افضل طريقة لعمل السينابون الاصلي بعجينة قطنية وطعم لذيذ

السينابون من الحلويات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بالوطن العربي ونال إعجاب الكثير من الناس وهو عبارة عن عجينة قطنية يوجد بدخلها حشوة مكونة من القرفة والسكر وأيضا ملعقة من الكاكاو وفوقه صوص أبيض رائع، يباع في المحلات بأسعار مرتفعة ولكن يمكنك عمله في البيت بطريقة سريعة ومكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهزة فتابعونا.

طريقة عمل السينابون الاصلي

المكونات:

3 كوب دقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

6 ملاعق سكر.

رشة ملح.

8 ملاعق زبدة مذابة.

ربع كوب لبن رائب.

مكونات الحشوة:

ثلاثة أرباع كوب من السكر البني.

ملعقة من القرفة المطحونة.

مكونات الصوص الأبيض:

2 كوب جبنة كريمي.

3 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب حليب.

كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ثم نجهز صينية وندهنها بالزبدة في بولة كبير نخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر. يوضع اللبن الرائب مع الزبدة ونعجن للحصول على عجينة متماسكة ثم توضع جانبا لكي ترتاح وتصبح جاهزة للحشوة. نجهز الحشوة من خلال مزج السكر مع القرفة ورشة من جوزة الطيب وأيضا ملعقة من الزبدة ونقلب المكونات حتى تتجانس. نفرد العجينة على الرخامة بسمك متوسط ثم ندهنها بالكامل ولكن يجب الابتعاد عن الأطراف ثم تلف على شكل رول. وتقطع إلى أجزاء متساوية باستخدام السكين ثم توضع في الصينية وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نقوم بتجهيز الصوص الأبيض من خلال خلط الجبنة مع الزبدة بالمضرب الكهربائي ويضاف إليه المكونات السابقة ونقلب. عندما يبرد السينابون نصب الصوص فوقه ويقدم مع كوب من الشاي أو الكاكاو أو الحليب وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السينابون الهش

المكونات:

3 كوب دقيق.

كوب ماء.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

ربع كوب زيت.

نصف كوب سكر.

ملعقة ونصف قرفة.

4 ملاعق زبدة.

حليب مكثف محلي.

طريقة التحضير:

نضع الدقيق مع الخميرة والسكر وباقي المكونات ونعجنها للحصول على عجينة متجانسة وناعمة ثم تغطي ونتركها جانبا لكي تختمر. نفرد العجينة بالنشابة ونضع الحشوة بداخلها وندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج وعندما يبرد يزين بالحليب المكثف المحلي.

صوص الكراميل لتزيين السينابون

المكونات:

2 كوب من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

2 كوب سكر.

فانيليا.

3 ملاعق زبدة.

طريقة التحضير: