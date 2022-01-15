اتحداكي ان لم تكوني ملكة جمال مكون تفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت من الرقبة والجسم كله

يعتبر تبييض الرقبة والجسم هي شغل الشاغل لكثير من الفتيات وخاصة الفتيات التي يقبلون على الزواج يحتاجون دائما إلى تبيض الجسم بشكل ملحوظ، ويبحثون عن العديد من الطرق التي تستخدمها الأكثر الأشياء الذي يقبلون هي مستحضرات التجميل التي لا فائدة بل تؤثر بشكل سلبي على البشرة غير أنها مكلفة جدا، ويستخدمون الخلطات الطبيعية التي تعمل بفاعلية لتبيض الرقبة والجسم.

خلطة زبدة الكاكاو لتبيض الرقبة والجسم

المقادير

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

طريقة التحضير

نضع ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو على الرقبة والجسم على الرقبة.

نكرر تلك الوصفة بشكل يومي فهي تعمل علي ترطيب وتفتيح البشرة بفاعلية وخاصة الذين يعانون من البشرة الجافة التي تحتاج للترطيب بشكل يومي.

خلطة العسل والليمون

المقادير

إستخدام ثلاثة ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نخلط ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل ونضيف عليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع الخلطة على الرقبة والجسم بشكل كامل ونتركها لمدة ربع ساعة.

تغسل الرقبة والجسم باستخدام الماء الفاتر بشكل جيد.

خلطة خل التفاح

المقادير

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

أربع ملاعق كبيرة من الماء.

إستخدام قطعة من القطن.

طريقة التحضير

نمزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ونضيف عليه أربع ملاعق كبيرة في إناء صغير.

نضع قطعة قطنية في الخلطة نمسح بها علي الرقبة والجسم ونتركها على الجسم لمدة عشرة دقائق.

تغسل الرقبة والجسم باستخدام الماء الفاتر جيدا.

نتبع استخدام هذه الخلطة كل يوم ويوم حتي تعمل علي ترطيب البشرة وتفتيحها بفاعلية.

خلطة صودا الخبز

المقادير

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة التحضير