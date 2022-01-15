نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العناية بالبشرة القمحية وأهم النصائح لجمال ونضارة بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة روتين العناية بالبشرة القمحية ، للحصول على بشرة ناعمة مليئة بالحيوية والصحة، نضرة، فاتحة اللون، صافية بدون شوائب، يجب إتباع خطوات العناية بالبشرة، وقد لا يختلف روتين العناية إذا كانت البشرة بيضاء أو قمحية أو سمراء، ولكن يختلف كليًا على حسب نوع البشرة، إذا كانت عادية، جافة، دهنية، مختلطة، حتى يتم مدها بما تحتاج له وتصبح أفضل، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي صاحبة البشرة القمحية، أفضل روتين العناية بالبشرة القمحية بالتفصيل، حتى تحصلين على بشرة مثالية من كل شيء صحة ونعومة وبياض لا مثيل له.

روتين العناية بالبشرة القمحية

العناية بالبشرة بالشكل الصحيح يبدأ باستخدام منتجات طبيعية آمنة، لا تحتوي على مواد كيميائية، لذا يجب توخي الحذر عند اختيار المنتجات لاستخدامها في روتين العناية بالبشرة القمحية:-

تطهير البشرة

الخطوة الأولى في روتين العناية بالبشرة هي تطهيرها من الرواسب والشوائب، والأوساخ العالقة، لذا يجب تنظيف البشرة باستخدام منظف مناسب لون البشرة، مرة صباحًا ومساءً.

بالإضافة لاستخدام مزيل للماكياج بالزيت، أو باستخدام ماء ميسيلار، ويفضل استخدام المزيل حتى وإن كنتِ لا تطبقين الماكياج على بشرتك للتخلص من الأوساخ المتراكمة على البشرة طوال اليوم، إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة يفضل اختيار منظف على شكل جل.

تنشيط البشرة

بعد مرحلة تنقية البشرة من الشوائب، يجب استخدام منشط آمن، خاصةً وإن كانت بشرتك دهنية، لأنه يعمل على شد المسام الواسعة، ويفضل اختيار منتج بدون كحول.

وإذا كانت البشرة جافة يفضل استخدام منشط يجعل البشرة لامعة وناعمة، والعمل على تغذيتها، وإذا كانت البشرة حساسة، سيعمل على تهدئة الانزعاج و الاحمرار، والالتهاب.

استخدام السيروم

خطوة لا غنى عنها في روتين العناية بالبشرة القمحية، لأنه سيخلصك تمامًا من علامات التجاعيد وآثار التقدم في العمر، والآثار السلبية التي تظهر عند إتباع العادات الخاطئة.

كما أنه سيجعل البشرة أكثر رطوبة ويجعلها أكثر إشراقة، ويزيل عيوب البشرة تمامًا، والأهم أنه سيزيل كل آثار الشوائب، وآثار البقع الداكنة، ويعمل على توحيد لون البشرة.

الاهتمام بمنطقة محيط العين

خطأ كبير تقع فيه الكثير من النساء وهي عدم الاهتمام بمنطقة محيط العين، لأنه يجب استخدام مصل مضاد للهالات والتجاعيد، بالإضافة إلى توحيد اللون.

والتخلص من الانتفاخات مما يظهر البشرة بشكل متناسق وصافي، ويفضل استخدام كريم يحتوي على حمض الهيالورونيك، كافيين لإزالة الهالات السوداء، والانتفاخات تحت العين سريع الامتصاص.

الترطيب

مهما كان لون البشرة أو نوعها يأتي الترطيب ضمن أهم خطوة من خطوات العناية بالبشرة، يساعد ترطيب البشرة بانتظام في القضاء على الجفاف، مرنة وسهلة التعامل، منع إنتاج مزيد من الدهون للبشرة الجافة، وجعلها أكثر نضارة وحيوية، وصحية متألقة.

الحماية من أشعة الشمس

قد تكون البشرة القمحية معرضة للاسمرار أكثر من غيرها، لذا يجب استخدام واقي الشمس بعامل حماية قوي يتناسب مع نوع البشرة، لأنه سيساهم في منع ظهور علامات التجاعيد، و إصابتها بالجفاف.

لذا قبل تطبيق المكياج يجب تطبيقه، ويفضل دومًا اختيار واقي شمس خفيف، تمتصه البشرة سريعًا، لا يترك علامات بيضاء، ولا يتسبب في الشعور بالإحساس اللاذع.