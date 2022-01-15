مشروبات لتخسيس 7 كيلو في إسبوع واحد

مشروبات لتخسيس الوزن الكثير منا يسعي لإنقاص الوزن وزيادة الحرق للحصول على الوزن المثالي،بجانب الأنظمة الغذائية القليلة السعرات الحرارية ويجب تجنب الأدوية التي تعمل على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم لكونها لا تناسب الجميع، فيجب تناول مشروبات طبيعية حيث تكون مفيدة للجسم وفعالة في زيادة معدلات الحرق في الجسم، واليوم سوف نتناول العديد من المشروبات التي تساعد على زيادة الحرق وإنقاص الوزن.

مكونات مشروب القرفة والزنجبيل لزيادة حرق الدهون:

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة شاي أخضر.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

10 نقاط فيتامين ج(إختياري).

عصير ليمونة.

لتر ماء ساخن مغلي.

طريقة عمل مشروب القرفة والزنجبيل لزيادة معدل الحرق:

نقوم بمزج القرفة والشاي الأخضر ثم نضيف عليهم الماء المغلي. نضيف الزنجبيل وعصير الليمون والفيتامين وخل التفاح. نغطي المشروب لمدة ١٠ دقائق ثم نتناوله.

مقادير مشروب ديتوكس لإنقاص الوزن:

أوراق نعناع.

شرائح برتقال. ‏

شرائح ليمون.

شرائح خيار.

ماء بارد.

برتقالة واحدة عصير.

طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس:

فى وعاء نقوم بوضع الماء ثم نضيف شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال ثم ‏عصير برتقالة. ونقلب المكونات معاً ثم نتناوله.

مكونات عمل مشروب الكمون والليمون لزيادة معدل حرق الدهون في الجسم:

1 حبة ليمون.

ملعقة قرفة.

ملعقة جنزبيل.

ملعقة كمون.

ماء مغلي.

طريقة عمل مشروب الكمون والليمون لزيادة معدل الحرق:

نقوم في كوب وضع عصير الليمون وملعقة الكمون والقرفة والجنزبيل ونسكب على المكونات الماء المغلي. نغطي الكوب ونتركها لتصبح دافئة وتناولها. ننتظم لمدة شهر على هذا المشروب بجانب النظام الغذائي الصحي وسوف نجد نتيجة مرضية.

وايضاً سوف نتناول مشروبات لتخسيس البطن والأرداف سوف نتناولها بالتفصيل في الأسطر الأتية.

مكونات مشروب تخسيس البطن:

ملعقة إكليل الجبل.

ملعقة المرمرية.

ملعقة بابونج.

كوب ماء.

طريقة عمل مشروب تخسيس البطن:

تخلط المكونات جيدًا وتوضع على النار حتى تغلي نقوم بتصفية المشروب ثم يتم تناوله 3 مرات على مدار اليوم.

مكونات ومقادير المشروب الثاني لتخسيس البطن:

1حبة خيار.

ملعقة كبيرة من زنجبيل مبشور.

كزبرة خضراء.

نصف كوب ماء.

طريقة عمل مشروب تخسيس البطن:

نقوم ببشر الخيار ونضعه في الخلاط مع الكزبرة. نضيف الزنجبيل المبشور والليمونة ونصف كوب ماء. ونخفق كل المكونات معاً في الخلاط ونتناوله.

مقادير مشروب بذور الكتان والشوفان لتخسيس البطن:

ملعقة طعام بذور الكتان.

ملعقتان شوفان.

كوب ماء.

كوب ماء. 5 -7 ثمار خوخ مجفف منزوعة البذور.

القليل من بودرة الكاكاو.

طريقة عمل مشروب بذور الكتان والشوفان تخسيس البطن:

نقوم أولاً بسلق الخوخ ثم نضربه فى الخلاط. نضع في وعاء أخر بذور الشوفان والكتان وبوردة الكاكاو والماء ونتركهم حتى تغلي. نقوم بتصفيتهم وأضيفهم إلى الخلاط ونخفق حتى نحصل على خليط ممتزج تماماً. نتناول هذا المشروب يومياً أثناء الإفطار ولمدة 30 يوم متواصل.

الليمون الساخن و زيادة معدلات الحرق:

يساعد الليمون الساخن على رفع معدلات الحرق بالجسم، ويدرج ضمن مجموعة مشروبات للتخسيس السريع، ليمكن المريض من حراق الدهون الزائدة بعد تناوله بشكل منتظم.

مشروب الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر أفضل مشروبات تخسيس، ومن أشهر وأهم مشروبات التخسيس المتعارف لها في الأوساط الطبية، نظرًا لقدرة على تحسين عملية الهضم وحرق الدهون الزائدة بالجسم.

طريقة عمل مشروب الشمر لإنقاص الوزن:

نقوم نوضع ملعقتين من الشمر في لتر ماء ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. نترك المزيج منقوعاً لمدة ساعة ثم نقوم بتصفيته. نتناول 3 مرات يومياً منه قبل كل وجبة لتتمتع بفوائده كاملة. لا تتنازل هذا المشروب أكثر من 3 يومياً لتجنب التعرض للدوخة والغثيان. يمكن خلط الشمر مع أعشاب أخري كالجنزبيل والقرفة ونشربهم سوياً.

مقادير مشروب القهوة الحارقة للدهون:

ملعقة كبيرة قهوة.

ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

ملعقة كبيرة عسل نحل(إختياري).

طريقة تحضير القهوة الحارقة للدهون: