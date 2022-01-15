بمكون مايخطرش على بالك حاتتخلصي من تشققات القدمين إلي الأبد نعومة مدهشة

تشقق القدم من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء وهذه التشققات تجعل شكل القدم غير مفضل وبما أن جمال المرأة يبدأ من نظافة وجمال الرجلين، فنحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة جبارة من شمع السبوع للتخلص من هذه التشققات نهائيا وبدون تكلفة نهائيا.

خلطة للتخلص من تشققات القدمين

المكونات:

شمع سبوع أو أي نوع متوافر لديك.

2 ملعقة من العسل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نزيل الخيط الذي يوجد أعلى الشمع نهائيا ثم نضعها في وعاء ونرفعه على النار ونقلب حتى تذوب تماما. ونضيف إليها العسل مع زيت الزيتون ونقلب لمدة دقيقة ثم ترفع ونحفظها في عبوة محكمة الغلق. ندهن القدم بهذا المزيج ونرتدي كيس بلاستيك وجوارب قطنية لمدة ليلة كاملة وفي الصباح تغسل بالماء. وسوف تلاحظي أن التشققات أختفت نهائيا والقدم أصبحت ناعمة وأكثر جمال ولمعان تكرر هذه الخلطة مرة واحدة كل أسبوعين.

علاج تشقق القدمين بزبدة الشيا

المكونات:

كمية مناسبة من زبدة الشيا.

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون الطازج.

حوض به كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخدام:

تنقع القدمين في هذا الوعاء المملوء بالماء الدافئ ويترك لمدة 10 دقائق ونفركها جيدا بحركات دائرية للتخلص من الجلد الميت. تجفف القدمين وندهنها بمزيج زبدة الشيا مع عصير الليمون ونرتدي شراب قطني طوال الليل وفي الصباح تغسل بالماء. ثم ندهنها بالعسل ونتركها لمدة 5 دقائق وتشطف مرة أخرى بالماء البارد ومع التكرار سوف تلاحظي الفرق.

علاج تشقق القدمين في يوم واحد

المكونات:

كمية مناسبة من جل الصبار.

2 كبسولة من فيتامين e.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:

في وعاء بلاستيك نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ وننقع القدم بداخله لمدة 15 دقيقة حتى تصبح القدم طرية. نجففها جيدا بمنشفة قطنية وفي وعاء نخلط جل الصبار مع فيتامين e وندهن القدم جيدا بهذا المزيج وخاصة الأماكن التي يوجد بها شقوق. نرتدي كيس بلاستيك ويترك طوال الليل وفي الصباح نغسلها بالماء والشاور ثم تجفف وبعد ذلك ادهني قدمك يوميا بالفازلين. وذلك للحفاظ عليها من الجفاف وجعلها أكثر نعومة وجمال تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا.

نصائح للتخلص من تشقق القدمين بكل سهولة