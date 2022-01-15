فكرة جبارة لتنظيف الممبار بكل سهولة بدون اي مجهود جربيها مش حتندمي

الممبار من الأكلات المصرية التي تقدم في المناسبات وخاصة في العيد الكبير وعلى الرغم من طعمه الرائع ولكن تواجه الكثير من السيدات صعوبة في عملية التنظيف لأنه عبارة عن أمعاء الأضحية، ولكن الآن يمكنك الحصول على ممبار نظيف ذو رائحة جذابة وبمكون سحري موجود في كل بيت تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.

طريقة تنظيف الممبار

في البداية يجب أن نقوم بقلب الممبار عن طريق وضعه تحت الماء الجاري أو باستخدام أعواد الشيش الطاووق ومن الأفضل أن نقوم بتقطيعه. من أجل تسهيل عملية التنظيف بعد ذلك نحضر جلدة الأنبونة ونضع الممبار بداخلها وقومي بسحبها وسوف تلاحظي نزول كل الدهون والرواسب. نكرر نفس الخطوة السابقة عدة مرات حتى يتغير لونه ثم يشطف سريعا ويوضع في وعاء به كمية مناسبة من الماء مع الخل والليمون والملح. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل جيدا بالماء ويقلب على الجهة الأخري والأن أصبح الممبار جاهز للحشو.

طريقة تنظيف الممبار بالخل

المكونات:

ماء.

ربع كوب خل.

2 ملعقة من البيكنج صودا.

ربع كوب من الملح.

ملعقة من الدقيق.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

نقلب الممبار على الجانب المراد تنظيفه ثم يوضع في وعاء كبير مع الماء والملح والبيكنج صودا ويترك لمدة ساعة. نضعه على سطح صلب ونحاول إزالة الدهون بظهر السكين ولكن ببطء حتى لا ينقطع بعد ذلك يوضع في وعاء أخر. مع الماء والليمون وملعقة من الدقيق والملح واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الجاري ويوضع في مصفاة.

طريقة عمل محشي الممبار

المكونات:

ممبار.

أرز مغسول.

صلصة طماطم.

عصير طماطم.

ملح وفلفل أسود.

خضرة محشي.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

زيت.

بهارات مشكلة.

طريقة التحضير: