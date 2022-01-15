نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كعك العيد الناعم على طريقة أشهر محلات الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعك العيد يعشقونه الجميع كبار وصغار، نقوم بتجهيز كل ما يخص العك بتحضيره فى المنزل بيكون الذ كثيراً من المحلات وهناك الكثير من السيدات يبحثون عن أفضل طريقة لعمل كعك العيد الناعم، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كعك العيد الناعم بكل سهوله.

طريقة عمل كعك العيد الناعم

هناك الكثير من طرق عمل كعك العيد الناعم الذي يحبه العديد من الأشخاص وخصوصاً الأطفال، ويذهبون لشرائه من المحلات بتكلفة عالية ولكن في السطور التالية نسرد لكم طريقة سهلة ومكونات بسيطة.

المكونات

٢ كيلو دقيق.

كوب زيت.

كيلو سمنه.

ملعقة خميرة.

ذرة ملح.

٢ كيس فانيليا.

٢ كيس بيكنج بودر.

٤ ملاعق كبيرة سمسم.

٤ اكواب ماء دافئ.

طريقة التحضير

ينخل الدقيق ثم يوضع البيكنج بودر وذرة الملح والسمسم ونقلب جيداً ثم يترك جنبا.

نقوم بتسخين السمنة مع نصف كوب زيت مع كيس فانيليا ثم نقوم بوضع السمنة على الدقيق وهي ساخنة ونقلب بملعقة كبيرة حتى تتجانس السمن مع الدقيق.

ثم نقوم بدعك العجينة باليد يوضع كمية من العجينة على اليد وندعك باليد الأخرى عليها وهكذا حتى تتجانس تماماً، ثم نقوم بوضع الخميره على الماء الدافئ وتقلب ثم نقوم بوضعها على العجينة مع العجن المستمر باليد جيداً حتي تصبح العجينة متماسكة لينة.

ثم نقوم بلف العجينة بنصف كوب الزيت الأخر مع باقي الفانيليا وتترك العجينة ترتاح ثم نقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة ثم توضع فى صنية مدهونة بالزيت قليلًا.

ثم يترك يخمر في فصل الصيف ساعة واحدة فقط، ولكن فى فصل الشتاء ثلاث ساعات على الأقل ثم يوضع فى فرن على درجة حرارة متوسطة حتي يحمر لونه ونخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد وعند التقديم نقوم بوضع سكر البودر على الوجه ويمكن ايضاً تناول الكعك مع كوب شاي باللبن، وبالهنا والشفا.