نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الفازلين والقهوة لتبييض وشد تجاعيد الوجه وإزالة الأسمرار سواد سنين هيروح في دقائق في المقال التالي
يوجد العديد من الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تبيض الوجه وشد تجاعيد البشرة فهما من أكثر الأشياء التى تسعي كل فتاة أو إمرأة في تحقيقها وذلك لأن التمتع ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة يجعلها تشعر بالثقة فى النفس، على العكس من ذلك عندما يوجد في البشرة التجاعيد وعادة يكون مكانها حول منطقة العين أو الفم فقد تشعر المرأة بالخجل والإكتئاب لأن وجودها يدل على التقدم في السن، لأن من المعروف تظهر هذه التجاعيد في عمر الإربعينيات أو الخمسينات ولكن أحيانا تظهر في عمر الثلاثينيات وهذا الشيء يجعلها تشعر بالإحراج وعندما تظهر في السن المبكر، تكون نتيجة لعدة عوامل وهي إستخدام الإشياء الغير مفيدة التي تعمل على إزالة شعر الوجه وأيضا إستخدام الماسكات الغير طبيعية وبعض المنتجات الآخرى التي تعتني بالبشرة، لذلك ينصح دائما بعدم إستعمال الأشياء التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.
مكونات خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.
طريقة عمل خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد
- قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من القهوه ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وأخيرا يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض بشكل جيد للحصول على مزيج متماسك ومتجانس وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفه جيدا من الماء.
- وقومي بوضع خلطة الفازلين والقهوة على الوجه ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا بعد ذلك يتم إزالة الخلطة من خلال التدليك عليها برفق ونقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ويتم تكرارها مرتين في الإسبوع.
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