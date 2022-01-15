معجزة كريم الفازلين والقهوة لتبييض وشد تجاعيد الوجه وإزالة الأسمرار سواد سنين هيروح في دقائق

يوجد العديد من الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تبيض الوجه وشد تجاعيد البشرة فهما من أكثر الأشياء التى تسعي كل فتاة أو إمرأة في تحقيقها وذلك لأن التمتع ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة يجعلها تشعر بالثقة فى النفس، على العكس من ذلك عندما يوجد في البشرة التجاعيد وعادة يكون مكانها حول منطقة العين أو الفم فقد تشعر المرأة بالخجل والإكتئاب لأن وجودها يدل على التقدم في السن، لأن من المعروف تظهر هذه التجاعيد في عمر الإربعينيات أو الخمسينات ولكن أحيانا تظهر في عمر الثلاثينيات وهذا الشيء يجعلها تشعر بالإحراج وعندما تظهر في السن المبكر، تكون نتيجة لعدة عوامل وهي إستخدام الإشياء الغير مفيدة التي تعمل على إزالة شعر الوجه وأيضا إستخدام الماسكات الغير طبيعية وبعض المنتجات الآخرى التي تعتني بالبشرة، لذلك ينصح دائما بعدم إستعمال الأشياء التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

مكونات خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جونسون.

طريقة عمل خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد