طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة

نوع من أنواع الخبز المتعددة والذى ينتشر فى العديد من البلاد العربية ويختلف كثيرا عن غيره من أنواع الخبز فهو لا يحتاج للوقت حتى يتخمر ويتضاعف حجمه هو خبز رقيق يشبه الفطير إلى حدا ما ويصنع على قطعة من الصاج وأحيانا فى الطاسة.

الزيت كمية قليلة تكفي لدهن وجه العجين فى الصاج حتى لا يتشقق.

إلى جانب ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

يوضع مقدار من الدقيق يصل إلى ثلاثة أكواب ونصف.

قومى بتفعيل الخميرة أولا عن طريق وضعها فى إناء به ماء دافئ وسكر وامزجي جيدا مع الحرص ألا يكون الماء ساخن للتفاعل الخميرة.

يترك جانبا بعد تغطيته بورق النايلون لمدة لا تقل عن عشر دقائق فى مكان دافئ.

انخلى الدقيق مرتين أو ثلاث على الأقل للتخلص من أى تكتلات و اضيفي له الملح .

ضعى الدقيق والملح مع مزيج الخميرة تدريجيا مع العجن حتى يصبح العجين متماسك وإذا لم تحتاجى مقدار الدقيق كله لا تستخدميه.

بعد الحصول على عجينة لينة سهلة التشكيل قومى بدهن وجه العجين بقليل من الزيت حتى لا يجف.

ضعى العجين جانبا حتى يرتاح لمدة تتراوح من خمس لعشر دقائق.

يغطى العجين بورق النايلون واتركيها فى مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

فرغي الهواء من العجين واعجنيها مرة أخرى ثم قطعيها مرة أخرى قطع مناسبة.