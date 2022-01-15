إزالة التجاعيد فى 3 أيام فقط ستختفي كل التجاعيد حول العين و الفم و الجبهة النتيجة مبهرة

تكون التجاعيد من الأمور الغير محبب ظهورها وخاصة لدى النساء وذلك لأن جميع السيدات تريد أن تبقى بمظهر رائع وجميل معظم الوقت، وتنتج تلك التجاعيد في الوجه واليدين والرقبة نتيجة نقص مادة الكولاجين فكلما تقدم السن تناقصت مادة الكولاجين التي يفرزها الجسم مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط لذلك سوف نوضح بعض الوصفات والمشروبات التي تساعد في تقليل هذه التجاعيد والاحساس بالشباب من خلال هذا المقال.

طرق إزالة التجاعيد

تكون التجاعيد هي الخطوط التي تظهر في الوجه وتعطي مظهرا غير لطيفا وتقلل الثقة بالنفس لذلك سوف نوضح من خلال النقاط القادمة الطرق اللازمة لإزالة التجاعيد.

زيت الزيتون يعتبر من أهم المرطبات التي تساعد على التخلص من تجاعيد البشرة لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات ومضاد الأكسدة وذلك يتم تحضيره من خلال الوصفة التالية ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من الجلسرين ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ونقوم بتدليك البشرة جيدا بها ثم نقوم بشطفها بالماء.

يستخدم جل الصبار في التخلص من التجاعيد وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تغذي البشرة حيث يتم تدليك البشرة به جيدا ويترك لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطف البشرة جيدا بالماء.

المشروبات التي تحافظ على شباب البشرة

توجد بعض المشروبات التي تحافظ على شباب البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد وهذه المشروبات هي:-