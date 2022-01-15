تعرفي على طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في البيت بخطوات سهلة جدا

تتبيلة الفراخ المشوية في البيت من أكثر الأمور التي يسعى الكثير من السيدات للتمكن منها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة، حيث أن الفراخ المشوية تضفي النكهة الشهية للفراخ التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، لذلك نعرض لكم اليوم في مقالنا هذا أفضل طريقة تتبيلة الفراخ المشوية حيث أن مكوناتها متوفرة في كل منزل ولا تستهلك كثير من الوقت.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

تعتبر الفراخ المشوية من الوجبات السريعة التي حازت على اعجاب الكثير بمكونات بسيطة ومتوفرة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

عدد حبة بصل واحدة.

2 حبة من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر.

واحدة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من قرفة

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

2 ملعقة من الزيت النباتي:

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

خطوات تحضير الفراخ المشوية

في خطوات بسيطة سوف تحصلي على على أفضل تتبيلة للفراخ المشوية، وتعد خطواتها كالآتي:

يتم إحضار الدجاجة ثم نقوم بتقطيعها أربعة أجزاء ثم يتم غسلها جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ثم نضع به كلا من البصل والفلفل والطماطم وباقي التوابل ملعقة الزيت و الخل مع نصف كوب من الماء ويتم خلطهم جيدا.

ثم تصفي التتبيلة ونضع في الماء المتبل الدجاجة.

بعد ذلك نتركها داخل الثلاجة مدة ثلاث ساعات.

ندخلها الفرن على النار بورق الفويل لمدة نصف ساعة ثم يحمر الوجه مدة خمس دقايق.

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