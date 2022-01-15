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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية بطريقة صحية ألذ من المحلات - ثقفني
يحتل الكيك مكانة كبيرة جدا من بين أنواع الحلويات وذلك لأنه يتسم بمذاق رائع ولذيذ فهو من أكثر الأنواع التي تنتشر وتشتهر بكثرة على مستوى العالم فجميع الأشخاص في كل الدول يفضلون تناول الكيك في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، وممكن أيضا أن نتناوله في وجبة العشاء وقد يوجد العديد من أنواع الكيك ومن أجمل وألذ أنواعها هي كيكة البرتقال حيث أنها من الكيكات التي يكون طعمها جذاب جدا ولها رائحة نفاذة وطيبة.
مكونات عمل كيكة البرتقال
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- أربع بيضات.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.
- ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوب واحد كبير من السكر.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو الزبدة.
- كوب واحد كبير من عصير البرتقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال
- نقوم أولا بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تكون ساخنة جدا عند وضع صينية الكيك بها ويتم تجهيز قالب كيك وقومي بدهنه بكمية قليلة من الزبدة أو الزيت ونضيف رشة من الدقيق في القاع وعلى الجوانب.
- وبعد ذلك يتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ونحضر طبق عميق ونضع به أربع بيضات ثم نضيف كوب واحد كبير من السكر ويتم تشغيل المضرب على أعلى سرعة ثم نضع بشكل تدريجي نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو الزبدة مع الإستمرار فى تشغيل المضرب.
- وعند التأكد من ذوبان السكر يتم إضافة كوب واحد كبير من عصير البرتقال وملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال ويتم تشغيل المضرب أيضا علي سرعة متوسطة لكي يتم الحصول على خليط ناعم.
- ونحضر طبق كبير ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقة كبيرة ونصف من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق على خليط البيض ونبدأ في عجنها بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة كيك مناسبة ويتم وضعها في الصينية ثم نضع الصينية في الفرن.
- ونترك الكيك في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسويتها جيدا ونقوم بإخراجها ونتركها جانبا حتى تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها.
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