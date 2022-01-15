ب2 كوب دقيق أعملي كيكة البرتقال الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية بطريقة صحية ألذ من المحلات

يحتل الكيك مكانة كبيرة جدا من بين أنواع الحلويات وذلك لأنه يتسم بمذاق رائع ولذيذ فهو من أكثر الأنواع التي تنتشر وتشتهر بكثرة على مستوى العالم فجميع الأشخاص في كل الدول يفضلون تناول الكيك في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة، وممكن أيضا أن نتناوله في وجبة العشاء وقد يوجد العديد من أنواع الكيك ومن أجمل وألذ أنواعها هي كيكة البرتقال حيث أنها من الكيكات التي يكون طعمها جذاب جدا ولها رائحة نفاذة وطيبة.

مكونات عمل كيكة البرتقال

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

أربع بيضات.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو الزبدة.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال