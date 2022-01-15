لو عندك ملعقة فازلين لن تصدقي ما تفعله لبشرتك عند وضعه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال

تعتبر خلطة الفازلين لتبيض الوجه من أسرع وأقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وله القدرة على علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق من البشرة ومن ضمن هذه المشكلات هي ظهور حب الشباب والبثور وجفاف البشرة، ووجود الخطوط الرفيعة والتجاعيد وأيضا البقع الداكنة والتصبغات وغير ذلك الكثير ومن المعروف أن البسرة السمراء أو الداكنة من أكثر أنواع البشرة التي تسبب إزعاج كبير لأغلببة الفتيات، وكذلك السيدات فالحلم الذي ترغب كل فتاة في تحقيقه هو الحصول على بشرة بيضاء وتكون خالية من العيوب ويساعد الفازلين على ترطيب وتنعيم الوجه بشكل جيد وبالتحديد في فصل الشتاء، ففي هذا الوقت لا يستطيع أي شخص أن يستغني عنه بسبب فوائده الكثيرة وغالبا نجد عدد كبير من الفتيات يلجأون إلى إستعمال الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه بشكل سريع جدا، ويتضح لنا بعد مرور عدة أيام من إستعمالها حدوث أشياء غير مرغوب فيها على البشرة مثل ظهور الحساسية أو الإلتهابات.

مكونات خلطة الفازلين لتبييض الوجه

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبيض الوجه