نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة فازلين لن تصدقي ما تفعله لبشرتك عند وضعه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال في المقال التالي
تعتبر خلطة الفازلين لتبيض الوجه من أسرع وأقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة وله القدرة على علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق من البشرة ومن ضمن هذه المشكلات هي ظهور حب الشباب والبثور وجفاف البشرة، ووجود الخطوط الرفيعة والتجاعيد وأيضا البقع الداكنة والتصبغات وغير ذلك الكثير ومن المعروف أن البسرة السمراء أو الداكنة من أكثر أنواع البشرة التي تسبب إزعاج كبير لأغلببة الفتيات، وكذلك السيدات فالحلم الذي ترغب كل فتاة في تحقيقه هو الحصول على بشرة بيضاء وتكون خالية من العيوب ويساعد الفازلين على ترطيب وتنعيم الوجه بشكل جيد وبالتحديد في فصل الشتاء، ففي هذا الوقت لا يستطيع أي شخص أن يستغني عنه بسبب فوائده الكثيرة وغالبا نجد عدد كبير من الفتيات يلجأون إلى إستعمال الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه بشكل سريع جدا، ويتضح لنا بعد مرور عدة أيام من إستعمالها حدوث أشياء غير مرغوب فيها على البشرة مثل ظهور الحساسية أو الإلتهابات.
مكونات خلطة الفازلين لتبييض الوجه
- ملعقتان صغيرتان من الفازلين.
- ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل خلطة الفازلين لتبيض الوجه
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض وملعقتان صغيرتان من الفازلين ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد و نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على طريقة متجانس ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.
- وقومي بوضع هذه الخلطة على البشرة ويتم توزيعها بشكل جيد ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة، وقومي بتكرار خلطة الفازلين ثلاث مرات في الإسبوع لكي نحصل على النتيجة المطلوبة وهي تبييض البشرة في خلال عدة أيام قليلة.
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