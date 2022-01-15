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عمر شويل - جدة بطريقة طرية ومقرمشة أعملي صوابع الجلاش باللحمة المفرومة بتتبيلة لحمة وبهارات وطعم رهيب - ثقفني
أصابع الجلاش باللحمة المفرومة يعتبر من ألذ الأكلات التي تتميز بطعم جميل ورائع وله رائحة جذابة بسببها يكون عليه إقبال كبير من جميع الناس وبالتحديد صغار السن ويمكن أن يتم عمله في الفرن أو على البوتاجاز، وهذا يتم من خلال وضع طاسة علي النار وبها كمية قليلة من الزيت ونقوم بحشو الجلاش علي شكل مربع ونضعه في الطاسة بعد تسخينها.
مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة
- باكيت من الجلاش.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- نصف كوب كبير من عصير الطماطم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- كمية مناسبة من السمنة.
طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة
- يتم تجهيز اللحمة المفرومة وهي من خلال وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة ونضع حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيره الحجم، ويتم تقليبها لمدة دقيقتين ونضيف اللحمة المفرومة ونضع الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والزنجبيل ونستمر في التقليب.
- ونتركهم علي النار لمدة ربع ساعة ونضع الفلفل الأخضر ويكون على شكل مكعبات صغيرة وعصير الطماطم وقومي بتقليبهم حوالي عشر دقائق ويتم رفع الطاسه من على النار ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ونحضر صينية ويتم دهنها بالسمنة ويتم تجهيز باكيت الجلاش وبعد ذلك يتم تقطيع رقائق الجلاش بشكل طولي ونقوم بدهن الجلاش بكمية من السمنة وبإستخدام الفرشاة ونضع كمية من خلطة اللحمة المفرومة ويتم لف الجلاش حتي تكون على شكل أصابع ونضعهم في الصينية.
- ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشرون دقيقة تقريبا حتي تكون باللون الذهبي ويتم إخراجها من الفرن ونضع أصابع الجلاش في طبق مناسب ويتم تقديمه مباشرة بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من المكرونة.
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