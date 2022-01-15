بطريقة طرية ومقرمشة أعملي صوابع الجلاش باللحمة المفرومة بتتبيلة لحمة وبهارات وطعم رهيب

أصابع الجلاش باللحمة المفرومة يعتبر من ألذ الأكلات التي تتميز بطعم جميل ورائع وله رائحة جذابة بسببها يكون عليه إقبال كبير من جميع الناس وبالتحديد صغار السن ويمكن أن يتم عمله في الفرن أو على البوتاجاز، وهذا يتم من خلال وضع طاسة علي النار وبها كمية قليلة من الزيت ونقوم بحشو الجلاش علي شكل مربع ونضعه في الطاسة بعد تسخينها.

مكونات أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

باكيت من الجلاش.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

كمية مناسبة من السمنة.

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة