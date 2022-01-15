القرص الفلاحي الطرية بالسمن البلدي على اصولها

القرص الفلاحي المصرية، القرص هى نوع من أنواع المخبوازات أو المعجنات المصرية الفلاحي الطرية، المتميزة برائحة السمنة البلدي وطعم شهى، وهى مميزة جدا في الفطار مع كأس الشاى أو القهوة، وهى تعتبر من أسهل وأسرع المخبوازات المنزلية في تحضيرها وغير مكلفة، فهى من الوصفات الاقتصادية واللذيذة بمكونات بسيطة جدا وموجودة في أي بيت مصري، وكذلك يمكن لأي شخص تحضيرها بكل سهولة مع عجين رائع ومذاق لا يقاوم.

مكونات القرص الفلاحي بالسمنة واللبن:

١ كيلو دقيق أبيض للمعجنات.

١ كأس سمنة بلدي.

١ كأس حليب أو اللبن.

١ كأس ماء دافئ أو حسب خلط العجين.

١ كيس خميرة فورية.

١ معلقة كبيرة سكر.

رشة ملح بسيطة.

١ معلقة صغيرة من الباكنج بودر.

١ بيضة واحدة حسب الرغبة.

٢ معلقة كبيرة قشطة أو زبادى.

سمسم لتزين.

طريقة التحضير عجين القرص الفلاحي الطرية:

لتحضير أي نوع من أنواع المعجنات يجب أخد بعين الإعتبار أن يكون نوع الدقيق جيد وكذلك مع النخل لكي نحصل على أفضل عجين هش وطري:

أولا نقوم بنخل الدقيق جيدا. ثم نضع ملعقة سكر والخميرة الفورية حتى تتفاعل. ونضع رشة ملح وملعقة الباكنبودر على الدقيق، ثم نضيف بيضة واحدة. ونضع كأس السمن البلدى المعروفة بالسمن الفلاحى على النار حتى تسيح. ثم نظيف تدريجيا السمن على الدقيق مع الخلط حتى تتجانس المكونات. ثم نضيف كأس الحليب ومعلقة القشطة أو زبادى حسب الرغبة. وأخيرا نظيف كأس الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على عجين طري، نقوم بتسخين الفرن اولا. ثم نقوم بتغطية العجين وتركه يخمر مدة ساعة، ثم نقوم بتشكيل العجين لكي نحصل على قرص صغيرة ونضعه في صينية الفرن. لتزين نقوم برش القليل من السمسم على وجه القرص. نغطى الصينية ونترك العجين فيها ليرتاح مرة أخرى، ثم نضع الصينيةالقرص في الفرن مدة مابين ١٠ او ١٥ دقيقة حتى ينضج.

طريقة تقديم القرص الفلاحى:

يمكن تقديم القرص للأطفال في الفطار فهى طرية وشهية وكذلك مفيدة جيدا لهم وهى وجبة متكاملة و مشبعة وهى غنية بالعناصر الغذائية و يمكن تناولها في أي وقت مع الشاى أو العصير.