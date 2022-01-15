لازم تجربيها.. طريقة عمل اللانشون البيتي من غير لحمة وفراخ بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

طريقة عمل اللانشون البيتي، اللانشون من الوجبات التي يحبها الأطفال بشكل كبير ويتناولونها باستمرار ولكن اللحوم المصنعة من المفضل ألا يتم تناولها وهذا ما قد حذر منه الأطباء إذ أن اللانشون الجاهز من الممكن أن يتسبب في بعض المشكلات الصحية لذا تبحث ربات البيوت عن طرق تكون بديلة لعمل اللانشون البيتي المميز بالطعم الشبيه للذي يتم شراءه من المحلات ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المقادير المستخدمة في الحصول على لا نشون بطعم مميز مع التعرف على الخطوات التي تيسر من الحصول على القوام المناسب لخليط اللانشون مع التطرق لكيفية التسوية له بشكل جيد.

طريقة عمل اللانشون البيتي

اللانشون من الممكن لأي ربة منزل أن تقوم بإعداده وهذا ما يتم من خلال عدة طرق مختلفة وتوجد طرق يستخدم فيها اللحم البقري وطرق أخرى بسيطة تعط نتيجة ممتازة ولكن من دون الاستخدام للحم ومن خلال الآتي نوضح مكونات بسيطة واقتصادية تستطيع كل ربة منزل أن توفرها لعمل أفضل نوع لانشون صحي ويقدم للأطفال ويكون ملائم لعمل السندويتشات والوجبات المدرسية، ومن خلال الآتي أهم المقادير:

المقادير

من أهم المكونات واجبة التوفر التي من الممكن إدخالها لعمل لانشون بيتي مميز:

ثلاث بيضات.

ثلاث قطع من مكون الجبن المثلثات.

ملح وفلفل.

شرائح زيتون مخلية.

ثلاث ملاعق من مكون الدقيق.

فصين من الثوم.

لون أحمر ويكون غذائي وصحي.

ربع كوب من الزيت.

تحضير اللانشون البيتي

من الممكن أن يتم التحضير للانشون من خلال المزج ما بين مختلف المكونات السابقة مع الخلط بالدورق الخاص بالخلاط.

ولا بد من استمرار التقليب والخلط إلى أن نحصل على مزيج يكون كثيف في درجة قوامه ويتم خلطه جيدا لاختفاء التكتلات وتجانس كل المقدار.

ثم نحضر واحد من الأكياس الحرارية والتي تتحمل الحرارة العالية وتعبأ كمية خليط اللانشون فيه ويغلق بشكل جيد ومن ثم يسهل

بعد ذلك وضع اللانشون بقدر به ماء مغلي وبعد نصف ساعة إلى خمسة وأربعين دقيقة نلاحظ أن اللانشون.

قد نضج نضعه بالثلاجة أربع ساعات قبل التقطيع.

اللانشون يعتبر من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكبار وبالأخص الصغار فتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة لعمل اللانشون وتكون بدون لحم او فراخ فقدمنا لكي سيدتي طريقة سهلة وسريعة لعمل اللانشون البيتي بكل سهولة وتعتبر من أكثر الطرق التي تساعدك في عمل الانشون البيتي الصحي حفاظا علي صحة أطفالك.