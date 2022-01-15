أعملي الكرواسون بالجبنة بعجينة طرية ومورقة توريق بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات

الكرواسون بالجبنة يعد من أنواع المخبوزات التي تكون معروفة ومشهورة علي مستوي العالم حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميل وتكون هشة جدا ويمكن أن يتم حشوها بالعديد من الحشوات غير الجبنة ومنها المربي أو الشوكولاته، وغيرهم وبوجد الكثير من المخبوزات أو المعجنات غير الكرواسون مثل الباتيه والفطائر والكايزر وغير ذلك الكثير.

مكونات الكرواسون بالجبنة

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الزبدة.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من تشكيلة مختلفة من الجبن.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

كمية مناسبة من السمسم وحبة البركة.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة