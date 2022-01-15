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عمر شويل - جدة أعملي الكرواسون بالجبنة بعجينة طرية ومورقة توريق بكل أسرارها وتكاتها زي المحلات - ثقفني
الكرواسون بالجبنة يعد من أنواع المخبوزات التي تكون معروفة ومشهورة علي مستوي العالم حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميل وتكون هشة جدا ويمكن أن يتم حشوها بالعديد من الحشوات غير الجبنة ومنها المربي أو الشوكولاته، وغيرهم وبوجد الكثير من المخبوزات أو المعجنات غير الكرواسون مثل الباتيه والفطائر والكايزر وغير ذلك الكثير.
مكونات الكرواسون بالجبنة
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من الزبدة.
- بيضتان.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من الماء.
- كمية مناسبة من تشكيلة مختلفة من الجبن.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- كمية مناسبة من السمسم وحبة البركة.
طريقة عمل الكرواسون بالجبنة
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان وكوب واحد كبير من الزبدة ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا ونحصل علي قوام كريمي.
- ثم يتم تجهيز وعاء كبير ونضع به نصف كيلو من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك قومي بإضافة خليط الدقيق علي خليط البيض والزبدة ونبدأ في العجن ثم نضيف كوب واحد كبير من الحليب السائل ويفضل أن يكون دافئ ونستمر في العجن ومن الممكن أن نحتاج إلى القليل من الماء للحصول على عجينة متماسكة وطرية وتكون ناعمة.
- وبعد الإنتهاء من العجن نصع غطاء على العجينة ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر ونتركها حوالي ساعة تقريبا وبعد أن يزداد حجمها يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ونقوم بتحضير صينية مناسبة ويتم دهنها بالزبدة وقومي بفرد العجينة علي شكل دائرة ويكون سمكها مناسب ويتم تقطيعها بإستخدام السكينة علي سكل طولي وبعد ذلك يتم تقطيعها على شكل مثلثات.
- ثم يتم تجهيز الحشوة ونضع في طبق مناسب كمية من الجبن المبشورة ونضعها على قاعدة المثلث ويتم لفه حتي النهاية ونضعهم في الصينية ونحضر طبق آخر ونضع به القهوة وكمية من الحليب ويتم خفقهم مع بعض.
- ونحضر فرشاة ونصعها في خليط القهوة وندهن الكرواسون بها ونضعه في الفرن حتي يتغير لونه إلى اللون الذهبي ويتم اخراجه.
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